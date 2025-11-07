(VTC News) -

Chiều 7/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khóa X.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay ông Đỗ Văn Chiến trước đó được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Hà Nam (cũ), bà Hoài từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh; Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phủ Lý.

Tháng 3/2009, bà Bùi Thị Minh Hoài giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011, bà là Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hơn 10 năm sau, Bộ Chính trị phân công bà giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ngày 16/5/2024, tại Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung bà Bùi Thị Minh Hoài làm Ủy viên Bộ Chính trị. Hơn 2 tháng sau, Bộ Chính trị quyết định điều động bà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 4/11/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.