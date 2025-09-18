Đóng

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão: Cảnh báo khẩn tàu thuyền

(VTC News) -

Theo cơ quan khí tượng, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trên Biển Đông, cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Nguyễn Ngọc
