AEON Việt Nam - gắn kết nhân sự, bứt phá chiến lược phát triển bền vững

(VTC News) -

Nỗ lực này đã giúp doanh nghiệp liên tiếp ghi dấu ấn tại HR Asia Awards, khẳng định uy tín và vị thế của một nhà tuyển dụng hàng đầu châu Á.

Tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2025, AEON Việt Nam tiếp tục lập “cú đúp” hai năm liên tiếp khi được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ 7 liên tiếp, đồng thời chiến thắng hạng mục “Doanh nghiệp có môi trường đa dạng, bình đẳng và hòa nhập” (D.E.I). Đây không chỉ là sự ghi nhận từ một giải thưởng uy tín, mà còn minh chứng rõ nét cho một chiến lược nhân sự toàn diện, đặt con người ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động phát triển.

Những giải thưởng uy tín là minh chứng cho chiến lược đặt con người làm trọng tâm của AEON Việt Nam.

Chiến lược nhân sự song hành cùng tầm nhìn kinh doanh

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm chiến lược thứ hai bên cạnh Nhật Bản, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần quy mô. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp hiểu rằng việc xây dựng và giữ chân đội ngũ nhân sự tài năng, gắn kết là yếu tố kiên quyết.

Trong bối cảnh ngành bán lẻ vốn có đặc thù “nhanh và chiến”, đòi hỏi sự thay đổi liên tục, AEON Việt Nam mang đến một môi trường ổn định, an toàn. Đây chính là nền tảng vững chắc để nhân sự có thể yên tâm thử sức, học hỏi, nâng cao kỹ năng và đóng góp vào sự phát triển chung.

Đa dạng, Bình đẳng, Hòa nhập (D.E.I) - Nền tảng của văn hóa bền vững

Việc hai năm liên tiếp chiến thắng hạng mục D.E.I là minh chứng cho nỗ lực AEON Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường đa dạng, bao trùm và an sinh. Theo khảo sát HR Asia, AEON ghi nhận kết quả vượt trội so với mức trung bình ngành ở các chỉ số: “Cơ hội phát triển công bằng” đạt 4,38 điểm (so với 4,08), và “Sự thoải mái khi thảo luận về niềm tin, văn hóa” đạt 4,20 điểm (so với 3,94).

Cơ cấu nhân sự đa thế hệ - Gen Y chiếm 50%, Gen Z chiếm 46% - là lợi thế giúp AEON thấu hiểu khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ. Doanh nghiệp chủ động xây dựng môi trường giao tiếp hai chiều, đảm bảo mọi tiếng nói đều được ghi nhận.

Phúc lợi và hạnh phúc toàn diện cho nhân viên

Trong năm 2025, AEON triển khai nhiều chính sách thiết thực: Tăng ngày nghỉ phép, bổ sung ngày nghỉ cho nhân viên vận hành, nâng trợ cấp tiền nhà cho nhân sự cấp bậc G1. Cùng với đó là các chế độ khám sức khỏe, bảo hiểm mở rộng, hỗ trợ bữa ăn và chi phí đi lại.

Anh Nguyễn Văn Chung, nhân viên Dịch vụ khách hàng AEON Hà Đông, chia sẻ: “Tôi hoàn toàn yên tâm khi làm việc tại AEON Việt Nam, một môi trường ổn định, an toàn và công bằng… Tôi tự hào là thành viên của AEON và mong muốn được gắn bó lâu dài.”

AEON Việt Nam luôn chú trọng việc đáp ứng nhu cầu đời sống nhân sự, đảm bảo các chính sách mang tính thực tiễn và bền vững.

Xây dựng thế hệ lãnh đạo kế cận qua văn hóa khai vấn

Với triết lý “Leaders Create Leaders”, AEON tích hợp văn hóa khai vấn sâu rộng, khuyến khích sự chủ động và tinh thần sẻ chia giữa các thế hệ. Các chương trình coaching, cố vấn chéo, tọa đàm “Lãnh đạo thấu cảm” giúp nhân viên phát huy năng lực, học hỏi lẫn nhau.

Khảo sát HR Asia ghi nhận chỉ số “Nhân sự sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp” đạt 4,54, cao hơn nhiều so với trung bình ngành 4,12. Văn hóa này cũng đã được quốc tế công nhận qua Marshall Award 2023 và ICF Award 2024.

Văn hóa khai vấn được tích hợp sâu rộng, khuyến khích sự học hỏi và dẫn dắt lẫn nhau giữa các thế hệ.

Những thành tích tại HR Asia Awards là minh chứng rõ ràng cho chiến lược nhân sự bền vững của AEON Việt Nam. Doanh nghiệp đang xây dựng môi trường làm việc công bằng, nhân văn, nơi nhân sự được trân trọng và trao quyền, tạo nền tảng để phát triển mạnh mẽ và đóng góp tích cực cho nguồn nhân lực Việt Nam trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội việc làm và chính sách, phúc lợi tại AEON Việt Nam, vui lòng truy cập Fanpage Grow with AEON: https://www.facebook.com/growwithaeon/