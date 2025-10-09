7 giờ phẫu thuật nghẹt thở giúp chàng trai nặng 230kg loại bỏ 1,8m da thừa

(VTC News) -

Trọng Nhân chia sẻ sau ca phẫu thuật lần 2.

Giảm thành công hơn 160kg, Trọng Nhân (SN 1996, trú tại TP.HCM) bước vào ca phẫu thuật cắt da thừa lần hai vào ngày 8/10. Lần này, các bác sĩ tập trung xử lý phần da chùng lớn ở lưng và ngực - khu vực được đánh giá là khó can thiệp nhất trong tạo hình sau giảm cân.

Trước đó, ca mổ đầu tiên giúp Trọng Nhân giải phóng phần da thừa ở cổ và cánh tay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giai đoạn hai mang tính thử thách cao hơn nhiều, không chỉ bởi diện tích da cần loại bỏ lớn mà còn do đây là những vùng liên quan chặt chẽ đến hệ vận động của cơ thể.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt da cho Trọng Nhân.

TS.BS Richard Huy - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam cho biết: "Với khối lượng da thừa lớn và phân bố phức tạp, ca mổ này đòi hỏi kỹ thuật khâu đóng, xử lý sức căng da và kiểm soát sẹo ở mức độ cao. Nếu thao tác không chính xác, bệnh nhân dễ gặp biến chứng như biến dạng hình thể, sẹo phì đại hoặc ảnh hưởng vận động”.

Ca đại phẫu kéo dài hơn 7 tiếng, được xem là một trong những ca phẫu thuật tạo hình sau giảm cân phức tạp nhất từng thực hiện tại Việt Nam. Ekip loại bỏ gần 1,8 mét da thừa, tương đương khoảng 6kg mô chùng ở vùng ngực và lưng.

Đại diện ekip phẫu thuật cho biết, từng đường rạch và mũi khâu đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo loại bỏ da thừa tối đa mà vẫn giữ được độ căng da hợp lý, hạn chế biến chứng và mang lại hiệu quả thẩm mỹ lâu dài. Đường khâu được thiết kế theo đường cong cơ thể nhằm giấu sẹo tốt nhất có thể.

Ngay sau ca mổ, phần lưng của Trọng Nhân được làm phẳng hoàn toàn, tình trạng da chùng xếp nếp biến mất. Việc kiểm soát căng da hợp lý giúp rút ngắn thời gian hồi phục, giảm nguy cơ sẹo lồi và hạn chế ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Sức khỏe của Trọng Nhân đang dần ổn định. Anh vẫn giữ tinh thần tích cực, tuân thủ phác đồ hậu phẫu chuyên biệt với các biện pháp kiểm soát dinh dưỡng, trị liệu giảm sưng và phòng ngừa sẹo. Trong ba tháng tới, mục tiêu là giúp cơ thể ổn định, hồi phục hoàn toàn trước khi bước vào ca phẫu thuật thứ ba – dự kiến xử lý vùng bụng và mông.

Chia sẻ sau ca mổ, Trọng Nhân cho biết anh cảm thấy "nhẹ nhõm và bớt nặng nề hơn", dù vẫn còn đau và khó cử động. “Tôi tin đây là bước đi đúng đắn để tiếp tục hoàn thiện hành trình thay đổi bản thân”, anh nói.

Cách đây một năm, Nhân phát hiện mắc tiểu đường, rối loạn chuyển hóa và cơ thể tích mỡ bất thường. Dù chỉ cao 1m67 nhưng chàng trai nặng tới 230kg. Cân nặng “khủng” khiến Nhân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, da có nhiều gai đen, mỡ bụng dày. Anh còn bị thoát vị và thoái hóa cột sống, chỉ đi bộ đoạn ngắn là khó thở.

Dù nặng đến 230kg, nhưng Nhân thiếu hụt trầm trọng các loại vi chất dinh dưỡng. Chuyên gia xác định anh suy dinh dưỡng thể béo. Do đó, mỗi ngày, anh phải uống bổ sung vitamin tổng hợp, dùng thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để khôi phục chức năng gan, kiểm soát gout.

Khi cân nặng giảm, cơ thể trở nên nhẹ nhõm và khỏe mạnh hơn, Trọng Nhân bắt đầu luyện tập chạy bộ. Tháng 10/2024, huấn luyện viên cho Nhân luyện tập với cự ly tăng dần, tập cả ở ngoài sân vận động và trên máy chạy bộ. Nhờ chăm chỉ tập luyện, sau 13 tháng, Nhân giảm thành công 132kg, từ 230kg xuống còn 98 kg.

Tháng 8/2025, anh trải qua ca phẫu thuật cắt da đầu tiên, tập trung vào hai khu vực da thừa nhiều và ảnh hưởng rõ nhất đến khả năng vận động: cánh tay và vùng cổ. Phần da được loại bỏ có chiều dài lên đến 35cm và rộng khoảng 20cm - con số cho thấy mức độ "khổng lồ" của da thừa ở vùng này. Ekip phẫu thuật cũng đồng thời xử lý vùng cổ trước – nơi lớp da chùng khiến gương mặt thiếu cân đối và cản trở tư thế tự nhiên.