(VTC News) -

Phòng ngủ “nhỏ” không đồng nghĩa với “bí bách” nếu biết cách thiết kế thông minh. Với một vài mẹo nhỏ, gia chủ hoàn toàn có thể biến phòng ngủ chật hẹp trở nên thoáng đãng, rộng rãi và thẩm mỹ hơn.

Thiết kế không gian theo chiều dọc

Sử dụng không gian theo chiều dọc là một trong những ý tưởng thiết kế phòng ngủ lý tưởng. Nên lắp tủ sách cao, kệ theo chiều dọc và vật dụng lưu trữ gắn tường để giải phóng mặt sàn. Cách thiết kế này giúp căn phòng ngăn nắp và tạo cảm giác cao hơn.

Nội thất đa năng

Phòng ngủ nhỏ chỉ thực sự “nở ra” khi nội thất được tối giản. Thay vì giường cỡ lớn, hãy chọn giường có ngăn kéo bên dưới để lưu trữ chăn, gối hoặc quần áo.

Bàn làm việc có thể kết hợp kệ treo tường, tủ đầu giường có ngăn ẩn hoặc bàn trang điểm gập... Tất cả đều giúp tiết kiệm diện tích hiệu quả.

Nên sử dụng nội thất đa năng trong phòng ngủ nhỏ. (Ảnh: House & Home)

Ưu tiên gam màu sáng

Màu sắc là yếu tố đầu tiên tác động đến cảm giác không gian. Các gam màu sáng như trắng, kem, be, xám nhạt hay pastel giúp phản xạ ánh sáng tốt, tạo hiệu ứng thị giác khiến căn phòng trông rộng hơn.

Gia chủ có thể sơn tường màu trắng và điểm xuyết nội thất bằng những gam trung tính như gỗ sáng hoặc nâu nhạt để tăng chiều sâu.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên và gương

Ánh sáng tự nhiên là “vũ khí” hiệu quả để mở rộng không gian thị giác. Hãy chọn rèm cửa mỏng, màu sáng để vừa che nắng, vừa cho ánh sáng lọt vào nhẹ nhàng.

Ngoài ra, đặt một chiếc gương lớn đối diện cửa sổ hoặc bên cạnh giường sẽ giúp phản chiếu ánh sáng, khiến căn phòng trông sâu và thoáng hơn gấp đôi.

Giữ không gian sạch sẽ, gọn gàng

Phòng nhỏ cần sự gọn gàng. Hãy duy trì thói quen dọn dẹp thường xuyên, loại bỏ đồ không cần thiết. Trang trí tường bằng một bức tranh nghệ thuật, vài chậu cây nhỏ hoặc đèn ngủ kiểu dáng đơn giản là đủ.

Phòng ngủ trưng bày quá nhiều vật dụng sẽ làm mất đi cảm giác rộng rãi.

Sắp xếp hợp lý

Cách bố trí nội thất ảnh hưởng lớn đến cảm nhận về độ rộng của căn phòng. Giường nên được đặt sát tường hoặc ở vị trí trung tâm gọn gàng, không chắn lối đi. Những vật dụng ít dùng nên cất gọn trong tủ hoặc hộc kéo để tránh gây rối mắt.

Nếu phòng ngủ có trần thấp, có thể chọn loại đèn âm trần hoặc đèn gắn tường thay vì đèn chùm. Cách này giúp trần nhà trông cao và không gian thoáng đãng hơn.