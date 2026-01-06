5 vị vua trị vì lâu nhất lịch sử nhân loại, có người nắm quyền 72 năm 110 ngày

(VTC News) -

Dưới đây là 5 vị vua có thời gian trị vì dài nhất, với mốc thời gian được xác nhận rõ ràng bằng sử liệu và ngày tháng cụ thể.

Vua Louis XIV – vị vua trị vì lâu nhất châu Âu hiện đại

Louis XIV, còn được biết đến với biệt danh Vua Mặt trời, trị vì nước Pháp từ ngày 14/5/1643 đến 1/9/1715, tổng cộng 72 năm 110 ngày. Ông lên ngôi khi mới 4 tuổi và trở thành biểu tượng tiêu biểu của chế độ quân chủ chuyên chế tại châu Âu.

Triều đại Louis XIV gắn liền với việc tập trung quyền lực tuyệt đối vào hoàng gia, xây dựng cung điện Versailles thành trung tâm chính trị – văn hóa của nước Pháp, đồng thời đưa Pháp trở thành một trong những cường quốc hàng đầu châu Âu thế kỷ XVII – XVIII. Với thời gian trị vì dài nhất trong số các quân chủ có hồ sơ hiện đại rõ ràng, Louis XIV được nhiều tài liệu quốc tế coi là chuẩn mốc lịch sử về “triều đại dài lâu”.

Louis XIV – “Vua Mặt trời”, vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử các quốc gia hiện đại châu Âu.

Tờ Euronews nhận định, Louis XIV không chỉ là quân chủ trị vì lâu nhất, mà còn là một trong những nhân vật tạo ảnh hưởng sâu rộng nhất đến cấu trúc hoàng gia và nghệ thuật thời đại của châu Âu.

Nữ hoàng Elizabeth II - 70 năm trị vì trong thời đại biến động toàn cầu

Nữ hoàng Elizabeth II trị vì Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung từ ngày 6/2/1952 đến khi qua đời ngày 8/9/2022, với 70 năm 214 ngày trên ngai vàng. Bà là vị quân chủ tại vị lâu nhất trong lịch sử Anh Quốc.

Triều đại của Elizabeth II trải dài qua những biến đổi sâu sắc của thế giới hiện đại: hậu Thế chiến II, Chiến tranh Lạnh, sự tan rã của Đế quốc Anh và quá trình tái định hình vai trò của chế độ quân chủ lập hiến. Dù quyền lực mang tính biểu tượng, Elizabeth II được xem là nhân tố ổn định hiếm hoi trong đời sống chính trị – xã hội Anh suốt hơn bảy thập niên.

Nữ hoàng Elizabeth II, trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh với hơn 70 năm trên ngai vàng.

Theo NDTV, bà vượt qua thời gian trị vì của Vua Bhumibol Adulyadej để giữ vị trí thứ hai toàn cầu và là người trị vì lâu nhất tại các quốc gia có hệ thống quân chủ được công nhận rộng rãi.

Vua Bhumibol Adulyadej - biểu tượng ổn định của Thái Lan thế kỷ XX

Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) trị vì Thái Lan từ ngày 9/6/1946 đến 13/10/2016, tổng cộng 70 năm 126 ngày. Ông là vị vua có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Thái Lan và thuộc nhóm lâu nhất thế giới.

Trong bối cảnh Thái Lan trải qua nhiều biến động chính trị, đảo chính và thay đổi chính phủ, nhà vua được xem là điểm tựa tinh thần và biểu tượng đoàn kết quốc gia. Triều đại kéo dài hơn bảy thập niên của ông để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống xã hội và văn hóa Thái Lan đương đại.

Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX), vị quân vương trị vì lâu nhất lịch sử Thái Lan, biểu tượng ổn định quốc gia suốt hơn bảy thập niên. (Ảnh: Guardian)

Trong tài liệu của Bách khoa toàn thư Britannica, Bhumibol được ghi nhận là một trong những biểu tượng ổn định quốc gia lâu nhất của thế kỷ XX – dù Thái Lan trải qua nhiều biến cố chính trị trong thời gian trị vì của ông. Ông cũng nổi tiếng với các dự án phát triển nông thôn và kết nối hoàng gia với người dân trên khắp đất nước.

Johann II – vị quân chủ lặng lẽ trị vì hơn 70 năm

Johann II là Vương công của Liechtenstein từ ngày 12/11/1858 đến 11/2/1929, với 70 năm 91 ngày trị vì. Ông là một trong những quân chủ có thời gian tại vị dài nhất lịch sử châu Âu, dù ít được biết đến rộng rãi.

Trong suốt triều đại của mình, Johann II hầu như không trực tiếp tham gia điều hành hàng ngày nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định chính trị, phát triển văn hóa và củng cố nền tảng pháp lý cho quốc gia nhỏ bé này.

Johann II, Vương công Liechtenstein, người trị vì quốc gia này hơn 70 năm – một trong những triều đại dài nhất lịch sử châu Âu.

Johann II được đánh giá là vị quân chủ có đời sống ít tranh cãi nhưng góp phần củng cố hòa bình và phát triển tại Liechtenstein trong giai đoạn nhiều biến động trong khu vực.

Nữ hoàng Victoria, linh hồn của "Thời đại Victoria" kéo dài 63 năm

Nữ hoàng Victoria là quân chủ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland giai đoạn 1837–1901. Bà là quốc vương lên ngôi từ khi mới 18 tuổi, có thời gian trị vì lâu thứ hai trong lịch sử nước Anh, chỉ sau Nữ hoàng Elizabeth II.

Các bức ảnh thường khắc họa Nữ hoàng Victoria là người nghiêm nghị trong những bộ trang phục tối màu, nhưng bà cũng được biết tới là người vui vẻ và tốt bụng. Bà sinh ngày 24/05/1819 tại London và lên ngôi trị vì từ năm 1837 sau khi kế vị ngai vàng từ Quốc vương William IV.

Nữ hoàng Victoria là quân chủ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland giai đoạn 1837–1901.

Giai đoạn trị vì kéo dài 63 năm của bà được các sử gia gọi là Thời đại Victoria, thời kỳ mà nước Anh trải qua nhiều tiến bộ trong công nghiệp, xã hội và đế chế.

Khác với các trường hợp mang tính truyền thuyết hoặc ghi chép mơ hồ trong cổ sử, 5 vị vua trong danh sách này đều có thời gian trị vì được xác nhận bằng ngày tháng cụ thể và được thừa nhận rộng rãi trong các tài liệu, nghiên cứu quốc tế. Những triều đại kéo dài hàng chục năm không chỉ phản ánh tuổi thọ cá nhân của những người đứng đầu quyền lực mà còn phản ánh vai trò của chế độ quân chủ trong từng bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau trên thế giới.