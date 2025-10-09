Đóng

48 giờ không ngủ, đưa thuyền 1,2 tấn vượt đồi cứu người cô lập giữa lũ trong đêm

(VTC News) -

Giữa biển nước mênh mông, lực lượng quân đội tỉnh Bắc Ninh không quản hiểm nguy, trắng đêm vượt lũ cứu người, tiếp tế lương thực

HOÀNG MINH - QUÝ TRUNG
