48 giờ không ngủ, đưa thuyền 1,2 tấn vượt đồi cứu người cô lập giữa lũ trong đêm
(VTC News) -
Giữa biển nước mênh mông, lực lượng quân đội tỉnh Bắc Ninh không quản hiểm nguy, trắng đêm vượt lũ cứu người, tiếp tế lương thực
HOÀNG MINH - QUÝ TRUNG
Tin mới
Bệnh viện lý giải việc bác sĩ vừa siêu âm vừa xem bóng đá trên điện thoại
21:38 09/10/2025
Tin tức
48 giờ không ngủ, đưa thuyền 1,2 tấn vượt đồi cứu người cô lập giữa lũ trong đêm
21:36 09/10/2025
VTC NEWS TV
Thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành y bị hạ điểm
21:31 09/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Trực tiếp họp báo Việt Nam 3-1 Nepal
21:31 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người dân TP.HCM lội nước về nhà
21:30 09/10/2025
Đời sống
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1, nuôi hy vọng bám đuổi Malaysia
21:26 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Miền Bắc khả năng sắp đón hai đợt không khí lạnh, mưa tái diễn
21:19 09/10/2025
Thời tiết
Kết quả Lào 0-3 Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027
21:15 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
8 giờ vật lộn kéo thuyền vượt núi, băng dòng lũ xiết cứu 3 người mắc kẹt
21:14 09/10/2025
Đời sống
Điều dưỡng bị hành hung khi cấp cứu bệnh nhân: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng
20:59 09/10/2025
Tin tức
Ca sĩ Jack bị phạt sau ồn ào họp báo
20:49 09/10/2025
Sao Việt
Lũ trên sông Cầu tại Hà Nội và Bắc Ninh đang lên, nguy cơ ngập lụt kéo dài
20:49 09/10/2025
Thời tiết
Đào Tết chìm trong bùn lũ: Nông dân Thái Nguyên khóc nghẹn giữa ruộng tan hoang
20:30 09/10/2025
VTC NEWS TV
QR Code thay văn kiện giấy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng
20:11 09/10/2025
Chính trị
Lực lượng cứu hộ chạy đua từng phút giữ đê Bắc Ninh
20:08 09/10/2025
Reels
Chủ nhân giải Nobel Hóa học 2025 từng nhận giải thưởng VinFuture
20:07 09/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Đề xuất hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà
20:06 09/10/2025
Đầu Tư
Chủ quán khóa trái cửa, tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến 3 người bị thương
20:02 09/10/2025
Bản tin 113
Bí thư chi bộ thôn ở Bắc Ninh tử vong khi tham gia chống lũ
20:00 09/10/2025
Tin nóng
Tiến Linh đỡ bước 1 hay bất ngờ, tuyển Việt Nam dẫn trước Nepal
19:55 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 10/2025
19:51 09/10/2025
Thị trường
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 3-1 Nepal, vòng loại Asian Cup 2027
19:26 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Tuổi trẻ VOV đoàn kết, tiên phong, trí tuệ, sáng tạo trong kỷ nguyên số
19:17 09/10/2025
Thời sự
Xe tăng Israel khai hỏa trước khi lệnh ngừng bắn tại dải Gaza có hiệu lực
19:13 09/10/2025
Thời sự quốc tế
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
19:10 09/10/2025
Tin nóng
62 bác sỹ, y tá Gia Lai tình nguyện ra Bắc hỗ trợ bà con vùng lũ
19:04 09/10/2025
Tin tức
VN-Index vượt 1.700 điểm, cao nhất lịch sử
19:03 09/10/2025
Tài chính
Chạy trốn lũ dữ Lạng Sơn: Người dân chui vào hang tránh dòng nước cuồn cuộn
19:00 09/10/2025
VTC NEWS TV
Thủ tướng: Doanh nhân cần 'vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời'
18:56 09/10/2025
Đầu Tư
Hàng trăm chiến sĩ, người dân căng mình xử lý mạch sủi đê sông Cầu
18:50 09/10/2025
Tin nóng