40.000 trẻ em chưa được đăng ký cư trú, Công an TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội ngày 25/9, Công an TP.HCM thông tin trên địa bàn hiện có khoảng 40.000 trẻ em đã có giấy khai sinh nhưng chưa được đăng ký cư trú.

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh – Phó phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06, Công an TP.HCM), thời gian qua, đơn vị nhận nhiều cuộc gọi từ người dân băn khoăn về việc đăng ký cư trú cho trẻ. Qua rà soát, lực lượng công an phát hiện hàng chục nghìn trường hợp chưa được đăng ký theo quy định.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh – Phó phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an TP.HCM) thông tin tại họp báo. (Ảnh: Lương Ý)

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thay đổi của Luật Cư trú năm 2014. Phụ huynh có thể đăng ký khai sinh cho con tại nơi cư trú của cha hoặc mẹ, không bắt buộc cùng nơi thường trú.

Nhiều lao động ngoại tỉnh sau khi làm khai sinh cho con tại TP.HCM đã gửi về quê cho ông bà chăm sóc, nhưng không hoàn tất đăng ký cư trú.

“Đa phần người dân chưa nắm rõ quy định chứ không cố tình vi phạm. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cơ bản của trẻ”, Thượng tá Lãnh nhấn mạnh.

Theo Công an TP.HCM, thiếu đăng ký cư trú gây khó khăn cho quản lý dân cư và tác động đến nhiều lĩnh vực. Trong giáo dục, đây là căn cứ để phân tuyến, phổ cập và tuyển sinh, việc thiếu thông tin có thể khiến trẻ gặp khó khăn khi nhập học.

Trong y tế, trẻ vẫn được cấp bảo hiểm theo khai sinh nhưng thủ tục khám chữa bệnh và các chương trình chăm sóc sức khỏe có thể bị chậm trễ. Về an sinh xã hội, cư trú là cơ sở để xác định đối tượng thụ hưởng chính sách, trẻ có nguy cơ bỏ lỡ quyền lợi hợp pháp.

Để khắc phục, Chính phủ đã triển khai dịch vụ công liên thông điện tử, kết hợp 3 thủ tục: khai sinh – đăng ký cư trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Quy trình này giúp phụ huynh hoàn tất hồ sơ trong một lần, dữ liệu được cập nhật minh bạch và chính xác.

Tuy nhiên, việc tổ chức chính quyền hai cấp tại TP.HCM khiến phần mềm và hệ thống dữ liệu còn trục trặc, triển khai chưa đồng bộ. Công an thành phố đã báo cáo Bộ Công an để phối hợp xử lý.

Theo Phó phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, thời gian tới Công an TP.HCM sẽ phối hợp Sở Tư pháp, Sở Y tế, UBND các quận huyện tăng cường truyền thông qua báo chí, mạng xã hội, tin nhắn nhà mạng; đồng thời tổ chức các đợt cao điểm rà soát, đối chiếu dữ liệu để phát hiện trẻ chưa đăng ký cư trú.

Ngoài ra, tổ công tác lưu động sẽ đến tận khu dân cư, nhà trọ công nhân hỗ trợ thủ tục; huy động giáo viên, đoàn thể cùng vận động gia đình sớm hoàn tất đăng ký cho trẻ.

“Người dân chỉ cần đến công an cấp xã sẽ được hướng dẫn cụ thể. Nếu gặp khó khăn, có thể gọi đường dây nóng PC06 (0693.187.111) để được hỗ trợ. Đăng ký cư trú là quyền lợi chính đáng và trách nhiệm công dân, đặc biệt đối với trẻ em”, Thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.