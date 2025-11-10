3 người thoát chết sau 2 ngày trôi dạt trên biển: ‘Sự trở về của họ là kỳ tích’

(VTC News) -

Sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trao giấy khen cho Phan Duy Quang (47 tuổi), Lê Văn Sanh (37 tuổi, cùng trú thôn Tây An Vĩnh) vì hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Ngoài ra, chính quyền đặc khu Lý Sơn cũng khen thưởng anh Lê Thanh Hùng, chủ tàu cao tốc An Vĩnh Express, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn trên biển.

Chủ tịch đặc khu Lý Sơn chia sẻ: “Cả ba người trở về an toàn sau cơn cuồng phong quả thật là kỳ tích. Không chỉ riêng gia đình các nạn nhân mà đây còn là niềm vui chung của toàn thể hàng vạn bà con trên đảo”.

Lãnh đạo đặc khu Lý Sơn tặng giấy khen anh Sanh.

Lúc 15h ngày 6/11, do mâu thuẫn gia đình, anh Dương Quang Cường ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Phát hiện vụ việc, anh Lê Văn Sanh và anh Phan Duy Quang dùng thúng bơi ra cứu. Do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. Đến tối 6/11, việc tìm kiếm phải tạm dừng do thời tiết ở vùng biển Lý Sơn đang có gió giật mạnh, sóng quá lớn.

Sáng 8/11, trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi qua vùng biển Gia Lai, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) vớt được anh Phan Duy Quang trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định.

Cũng từ sự chỉ dẫn của anh Quang, lúc 16h15 cùng ngày, tàu cao tốc An Vĩnh Express phát hiện và cứu được anh Lê Văn Sanh khi nạn nhân đang bơi trên biển trong tình trạng gần kiệt sức.

3 người ở Lý Sơn thoát chết thần kỳ sau 2 ngày trôi dạt trên biển.

Khoảng 18h cùng ngày, anh Cường gọi điện thoại cho người thân và báo tin anh được một tàu mang số hiệu QB 92198 TS của ngư dân Quảng Bình cứu sống ở khu vực cách đặc khu Lý Sơn tầm 30 hải lý.

Sau khi được đưa về bờ, sức khỏe anh Sanh và anh Quang đã ổn định, hiện được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn. Riêng anh Cường được chuyển vào đất liền chiều 9/11 để tiếp tục theo dõi và điều trị.