Bộ GD&ĐT quản lý 2 Đại học Quốc gia

Nghị định số 201/2025/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia thay thế Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17.11.2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia. Theo Nghị định này, Đại học Quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ GD&ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

Đại học Quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới. Đại học Quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành khác và UBND các cấp nơi đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Điểm đáng chú ý là Đại học Quốc gia được trao quyền tự chủ rất cao trong tổ chức bộ máy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Các trường thành viên có thể xây dựng quy chế đào tạo riêng, phát triển chương trình tài năng, hợp tác sâu rộng với các đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, cơ chế quản trị được tổ chức phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm giải trình trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

3 chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025. (Ảnh minh hoạ)

Điều chỉnh quy định về phòng học bộ môn

Thông tư 14/2025/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành có hiệu lực từ 2/9.

Theo đó, Thông tư quy định rõ hơn về nguyên tắc sử dụng phòng học bộ môn chung cho nhiều môn học, bảo đảm đủ thiết bị, thời gian và không gian cho từng bộ môn. Về diện tích, phòng Tin học và Ngoại ngữ tại tiểu học phải đạt tối thiểu 1,5m²/học sinh, không dưới 50m²/phòng; phòng Khoa học - Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật phải đạt tối thiểu 1,85m²/học sinh, không nhỏ hơn 60m²/phòng.

Đặc biệt, diện tích làm việc tối thiểu của phòng học bộ môn sử dụng chung cho một số môn học được xác định theo phòng học bộ môn có diện tích lớn nhất trong các môn học sử dụng chung.

Quy định mới về dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Nghị định 222/2025/NĐ-CP quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục có hiệu lực từ 15/9.

Theo đó, các trường công lập từ bậc Tiểu học đến THPT sẽ được dạy một số môn bằng tiếng nước ngoài, trong đó ưu tiên với các môn học thuộc các lĩnh vực Toán học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Tin học. Tương tự với bậc đại học, việc dạy và học bằng ngoại ngữ có thể được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ chương trình. Giáo trình, tài liệu do hiệu trưởng phê duyệt.

Các trường được khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong dạy và học bằng tiếng nước ngoài, thông qua việc sử dụng các công cụ và nền tảng công nghệ để hỗ trợ dạy và học bao gồm việc xây dựng các hệ thống học tập trực tuyến, hệ thống giáo trình, tài liệu điện tử, quản lý học sinh và đánh giá kết quả học tập.

Về năng lực ngoại ngữ, giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.