200 người mắc kẹt trong bão tuyết ở Everest

(VTC News) -

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết có tổng cộng hơn 500 người đã bị kẹt lại khi mưa tuyết bất thường trút xuống khu vực Tingri (Tây Tạng) - một trong những tuyến đường chính dẫn lên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Những người được cứu trong ngày Chủ nhật đã được đưa tới thị trấn Qudang trong khi đó khoảng 200 người leo núi khác vẫn đang trong điều kiện nguy hiểm tính đến chiều Chủ nhật. 350 người khác được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong điều kiện bão tuyết khắc nghiệt ở sườn núi Everest phía Tây Tạng.

Ảnh chụp từ video cho thấy những người leo núi rời khỏi khu cắm trại khi mưa tuyết bất thường trút xuống dãy Himalaya, tại khu vực Tây Tạng (Trung Quốc), ngày 5/10/2025. Ảnh: Reuters

Chen Geshuang, thành viên trong nhóm 18 người leo núi đã tới được Qudang, chia sẻ : “Trên núi lạnh và ẩm ướt khủng khiếp, nguy cơ hạ thân nhiệt là rất cao."

Chen nói thêm: "Thời tiết năm nay thật bất thường. Hướng dẫn viên nói rằng anh ấy chưa từng gặp thời tiết như vậy vào tháng 10. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột."

Theo CCTV, dự kiến những người mắc kẹt còn lại sẽ được đưa về Qudang theo từng nhóm dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của lực lượng cứu hộ do chính quyền địa phương tổ chức.

Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ liệu các hướng dẫn viên địa phương và đội hỗ trợ đi cùng đoàn leo núi đã được xác nhận an toàn hay chưa.

Tuyết rơi dày đặc tại thung lũng có độ cao trung bình khoảng 4.200 m bắt đầu từ tối thứ Sáu và kéo dài suốt ngày thứ Bảy.

Từ tối thứ Bảy, hoạt động bán vé và đón khách tại toàn bộ khu thắng cảnh Everest đã tạm dừng.

Ở phía Nam Tây Tạng, mưa lớn tại Nepal đã gây ra sạt lở đất và lũ quét, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ thứ Sáu.

Riêng tại quận Ilam, miền Đông Nepal giáp biên giới Ấn Độ, có 35 người thiệt mạng trong các vụ sạt lở riêng biệt. Ngoài ra, 9 người mất tích do bị lũ cuốn trôi và 3 người khác thiệt mạng do sét đánh ở các khu vực khác.

Lũ lụt và sạt lở tại các vùng núi của Nepal diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia Nam Á, trong đó có Pakistan, vẫn đang vật lộn với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, khiến khoảng 4 triệu người bị ảnh hưởng.