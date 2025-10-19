2 giờ kiểm tra hơn 58.000 tài xế, gần 2.000 ‘ma men’ bị xử lý

(VTC News) -

Chiều 19/10, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, chỉ trong khoảng thời gian từ 12h30 đến 14h30 cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến giao thông.

Trong hai giờ cao điểm này, hơn 58.000 tài xế đã được kiểm tra, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm (8 xe tải, 55 ô tô con, 1.835 xe máy, 29 xe thô sơ). Theo thống kê, các trường hợp vi phạm chủ yếu là người lái xe máy, chiếm tới hơn 95% trong tổng số bị xử lý.

Phân tích về nhóm tuổi cho thấy, người vi phạm trong độ tuổi 36 - 55 chiếm tỷ lệ cao nhất, với hơn 1.000 trường hợp (trên 54%). Đáng chú ý, vẫn có 40 trường hợp dưới 18 tuổi bị phát hiện có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập chốt kiểm tra trên tuyến Lê Đức Thọ – Hàm Nghi chiều 19/10. (Ảnh: Minh Đức)

Trước đó, trong ngày 18/10, Cục CSGT cũng ghi nhận hàng nghìn trường hợp tương tự. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, kết quả trên phản ánh thói quen đáng báo động của một bộ phận người dân vẫn cố tình lái xe sau khi uống rượu, bia, bất chấp quy định và nguy cơ tai nạn.

Chỉ trong 2 giờ kiểm tra, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. (Ảnh: Minh Đức)

Ông Bình cho biết thêm, chỉ trong ngày 18/10, việc kiểm tra đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra gần 4.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông liên quan đến rượu bia.

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ duy trì kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên, liên tục, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, nhằm từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” trong toàn xã hội.