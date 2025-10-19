Tài xế vi phạm nồng độ cồn than ‘vừa chấp hành xong án tù, chưa nắm rõ luật’

Chiều 19/10, tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT công an Hà Nội) lập chốt kiểm tra trên tuyến Lê Đức Thọ – Hàm Nghi. Chỉ trong một giờ, lực lượng chức năng dừng hàng chục phương tiện, phát hiện hơn 10 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Phát hiện tài xế N.N.H điều khiển xe máy BKS 30Z2-96.xx có biểu hiện không tỉnh táo, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này không chấp hành và liên tục gây khó khăn cho quá trình kiểm tra.
Tài xế H. được đưa về chốt để kiểm tra nồng độ cồn. Trên đường di chuyển, người này liên tục thanh minh: “Tôi vừa chấp hành xong án mấy chục năm, mới về chưa nắm rõ luật”.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận tài xế H. vi phạm nồng độ cồn 0,162 mg/L khí thở.
Biết mình vi phạm nồng độ cồn, tài xế H. không hợp tác, để lại xe tại chốt CSGT và đi bộ rời khỏi hiện trường.
Tiếp đó, tài xế N.V.X đi xe máy BKS 29L1-034.xx có biểu hiện không tỉnh táo, di chuyển loạng choạng nên bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.
Kết quả từ máy đo chuyện dụng của CSGT cho thấy người đàn ông N.V.X vi phạm ở mức 0,525 mg/L khí thở (vượt mức kịch khung 0,4 mg/L khí thở).
Ít phút sau, tài xế T. đi xe máy BKS 29X2-56.xx bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này liên tục tìm cách né tránh, viện lý do đang trong giờ làm để không kiểm tra nồng độ cồn.
Qua quá trình đấu tranh, tài xế T. tại thời điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,066 mg/L khí thở.
Các xe vi phạm được niêm phong và đưa về trụ sở.
Chỉ trong gần một giờ kiểm tra, Đội CSGT số 6 đã phát hiện, xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.