10 xã, phường có nhiều người vi phạm nồng độ cồn nhất cả nước trong 2 tháng

Ngày 3/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua phân tích dữ liệu tập trung, đơn vị có con số thống kê 10 xã, phường có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất.

Cơ sở dữ liệu trên được lưu trữ tại Cục CGST và được thống kê từ ngày 1/7 đến ngày 1/9.

Kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông tại Hà Nội.

Các phường, xã có số lượng vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất gồm: Phường Chánh Hưng (TP.HCM) 411 trường hợp, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) 287 trường hợp, phường Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh) 283 trường hợp, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) 256 trường hợp vi phạm.

Phường Tích Lương (tỉnh Thái Nguyên) 242 trường hợp, xã Tân Nhựt (TP.HCM) 231 trường hợp, phường Phú Định (TP.HCM) 230 trường hợp, phường Bảy Hiền (TP.HCM) 227 trường hợp, xã Củ Chi (TP.HCM) 225 trường hợp, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) 223 trường hợp.

Theo Cục CSGT, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên. Số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để Nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp trên địa phương mình.