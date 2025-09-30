Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

(VTC News) -

Chiều 30/9, Công an TP.HCM cho biết khởi tố bị can với Nguyễn Thành Trí (SN 1967, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an TP.HCM, tối 10/9, Tổ công tác của Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo (xã Bà Điểm, TP.HCM) thì phát hiện ông Trí điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng ông Trí không chấp hành và có hành vi chống đối.

Ông Trí dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa mang trên xe để uy hiếp lực lượng chức năng. Hành vi này gây cản trở trực tiếp đến quá trình thi hành nhiệm vụ của tổ công tác, đồng thời khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông say xỉn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại thời điểm đó, anh N.H.T.G (SN 1987, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) là thanh niên xung phong đi ngang qua đã dừng lại hỗ trợ CSGT dựng phương tiện lên. Tuy nhiên, ông Trí xông vào xô đẩy anh G. ngã xuống đường, bị thương ở chân và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Công an xã Bà Điểm phối hợp Tổ CSGT khống chế, đưa ông Trí về trụ sở làm việc trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo.

Cơ quan công an lập hồ sơ ban đầu, thu thập dữ liệu từ camera và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an TP.HCM đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Trí về tội "Chống người thi hành công vụ".