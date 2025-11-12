102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Sáng 12/11, Trung tâm Báo chí, Tiểu ban tổ chức Phục vụ Đại hội XIV của Đảng tổ chức Phiên họp lần thứ nhất. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chủ trì phiên họp.

Đến thời điểm này đã có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam có 166 người, Thông tấn xã Việt Nam 81 người, Đài Tiếng nói Việt Nam 49 người, Báo Nhân dân 20 người; cùng với đó là gần 140 phóng viên các cơ quan báo chí nước ngoài.

Các đơn vị chức năng của Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng đã và đang phối hợp triển khai nhiều phần việc đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan báo chí quán triệt, phổ biến Quy chế hoạt động của Trung tâm Báo chí đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia đưa tin Đại hội. Trong khuôn khổ Đại hội XIV của Đảng, sẽ tiếp tục tổ chức khu trưng bày sách, báo.

Tại phiên họp, các nội dung về đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng điều kiện tác nghiệp cho báo chí, cung cấp thông tin kịp thời, cập nhật và vấn đề an ninh, an toàn... được đại diện các cơ quan có thẩm quyền nêu phương án thực thi.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục chủ động tổ chức, vận hành hoạt động của Trung tâm Báo chí, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị tổ chức họp báo trước, trong và sau Đại hội.

Đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội nêu rõ, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị bám sát chức năng nhiệm vụ được phân công để thực hiện.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bộ phận thường trực sẽ rà soát toàn bộ các công việc và báo cáo định kỳ với Thường trực Ban Bí thư - Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội; tổng hợp danh sách kỹ thuật viên, phóng viên, báo chí đưa tin; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai và hoàn tất các phần việc phục vụ Trung tâm báo chí.