10 đại học Việt bứt phá trên bảng xếp hạng bền vững THE 2026

(VTC News) -

Tổ chức xếp hạng giáo dục Times Higher Education (THE) sáng 24/6 công bố bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững (Impact Rankings) năm 2026. Việt Nam có 17 cơ sở giáo dục đại học góp mặt, thêm một đại diện so với năm trước và không trường nào bị tụt hạng.

Đáng chú ý, 10 trong số 17 đại học Việt Nam ghi nhận sự cải thiện đáng kể về vị trí. Dẫn đầu là Đại học Kinh tế TP.HCM khi tăng từ nhóm 301-400 lên nhóm 101-200 thế giới, trở thành trường có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trên bảng xếp hạng năm nay.

Xếp sau là Đại học FPT và Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng tăng từ nhóm 301-400 lên 201-300. Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế Quốc dân cùng nằm trong nhóm 301-400.

Bảng xếp hạng phát triển bền vững THE 2026 ghi nhận 10 đại học Việt Nam tăng hạng, trong đó Đại học Kinh tế TP.HCM lần đầu vào top 200. (Ảnh: THE)

Một trong những bước tiến nổi bật nhất thuộc về Đại học Phenikaa. Trường tăng từ nhóm 1.001-1.500 lên 401-600, cải thiện hàng trăm bậc chỉ sau một năm. Đại học Lạc Hồng cũng có bước nhảy đáng kể khi từ nhóm 1.501+ vươn lên nhóm 801-1.000.

Ba đại diện lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng là Đại học Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp TP.HCM và Đại học Phương Đông. Trong đó, Đại học Đà Nẵng đạt vị trí cao nhất, thuộc nhóm 401-600 thế giới.

Đại học Việt Đức trở lại bảng xếp hạng sau một năm vắng mặt và được xếp trong nhóm 1.001-1.500. Một số trường từng xuất hiện năm ngoái như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thương mại và Đại học Huế không có tên trong danh sách năm nay.

10/17 đại học thăng hạng trên bảng xếp hạng phát triển bền vững của THE năm 2026.

Theo THE, bảng xếp hạng phát triển bền vững đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Các tiêu chí gồm chất lượng nghiên cứu, hoạt động phục vụ cộng đồng, giáo dục và mức độ gắn kết với xã hội.

Năm 2026, bảng xếp hạng quy tụ hơn 1.600 trường đại học đến từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong phương pháp đánh giá, tiêu chí SDG 17 (Hợp tác vì các mục tiêu phát triển) là bắt buộc và chiếm 22% tổng điểm. Ba SDG có kết quả tốt nhất trong số 16 mục tiêu còn lại được tính với trọng số 26% mỗi tiêu chí để xác định thứ hạng cuối cùng.

Trên bình diện quốc tế, Đại học Manchester (Anh) vươn lên vị trí số một thế giới, chấm dứt chuỗi bốn năm liên tiếp dẫn đầu của Đại học Western Sydney (Australia). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đại học Griffith (Australia), Đại học Western Sydney (Australia), Đại học Queen’s (Canada) và Đại học Sains Malaysia (Malaysia).