25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026

(VTC News) -

Tổ chức giáo dục QS Top Universities công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026. Việt Nam có 25 đại diện được ghi danh trong danh sách này, tăng 8 trường so với bảng xếp hạng trước.

Xếp thứ nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158, tiếp theo là Đại học Duy Tân ở hạng 165 và Đại học Quốc gia TP.HCM ở hạng 175. Cả ba trường đều đạt trên 50/100 điểm.

So với năm 2025, thứ hạng các trường đại học Việt Nam nhiều thay đổi. Cụ thể, Đại học Duy Tân tụt từ hạng 127 xuống 165, không xếp thứ nhất như trước. Ngược lại, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM đều tăng thứ hạng, lần lượt từ 161 lên 158 (xếp thứ 1), và từ 184 lên 175 (xếp thứ 3).

Đáng chú ý, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) lần đầu góp mặt ở hạng 287 với 42/100 điểm. Nhiều trường tụt hạng mạnh, gồm: trường Đại học Tôn Đức Thắng (199 xuống 231), trường Đại học Nguyễn Tất Thành (333 xuống 437), trường Đại học Huế (348 xuống 450), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (421–430 xuống 901–950).

Danh sách 25 đại diện của Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026 như sau: