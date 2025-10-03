10 bài tập thể dục giảm cân toàn thân, đốt mỡ nhanh, an toàn

(VTC News) -

Cân nặng luôn là vấn đề được các chị em dành sự quan tâm đặc biệt. Nhưng ngoài chế độ ăn uống, thì các bài tập thể dục giảm cân cũng cần được duy trì đều đặn mỗi ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm và lựa chọn một bài tập phù hợp, thì hãy tham khảo 10 bài tập sau. Thông tin được chia sẻ trên trang Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome được tư vấn chuyên môn bởi ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng - khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

1. Bơi lội

Bơi lội là hình thức vận động toàn diện, tác động lên hầu hết các nhóm cơ. Khi bơi với cường độ bình thường cơ thể bạn tiêu hao khoảng 423 calo/giờ. Tuy nhiên, nếu tập ở cường độ cao thì lượng calo giảm có thể là 892 calo/giờ.

Bơi lội không chỉ giảm mỡ toàn thân, mà còn giúp cơ thể trở nên săn chắc hơn.

2. Tập Yoga

Các động tác yoga thường nhẹ nhàng, thiên về thư giãn, nhưng nếu luyện tập đều đặn và đúng kỹ thuật thì đây sẽ là các bài tập thể dục giảm cân tuyệt vời. Một số tư thế như chiến binh, cây cung, gập người về trước… giúp đốt cháy năng lượng và cải thiện vóc dáng hiệu quả mà bạn có thể tập.

Yoga không chỉ cải thiện sức khỏe tinh thần, mà còn giúp bạn đốt mỡ hiệu quả.

3. Aerobic

Khác với yoga, aerobic là chuỗi bài tập sôi động, thích hợp với những người ưa vận động mạnh. Sau khoảng một tháng luyện tập, bạn có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi về hình thể: cơ thể thon gọn hơn, sức bền được nâng cao, tinh thần sảng khoái hơn.

Các bài như Burpees, Donkey Kicks hoặc leo cầu thang là những lựa chọn phù hợp. Aerobic cũng là hình thức đốt cardio tốt và giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường hay tim mạch.

4. Plank

Plank là bài tập đơn giản nhưng lại hiệu quả trong việc làm săn chắc cơ. Bạn có thể tập plank bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu mà không cần đến thiết bị hỗ trợ. Điều quan trọng là giữ đúng tư thế và duy trì lịch tập luyện mỗi ngày.

5. Tập tạ

Nếu mục tiêu của bạn là vừa giảm cân, vừa rèn luyện cơ bắp, tập tạ là phương pháp lý tưởng. Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt và an toàn, bạn nên nhờ huấn luyện viên hướng dẫn về kỹ thuật và cường độ phù hợp với thể trạng.

6. Đạp xe

Đạp xe không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Trong trường hợp không thể đến phòng tập, bạn có thể đạp xe tại các cung đường gần nhà. Bạn có thể đạp vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

7. Đi bộ hoặc chạy bộ

Nếu bạn dành khoảng 20 – 30 phút mỗi ngày để đi bộ hoặc chạy bộ sẽ giúp cơ thể đốt cháy một lượng calo đáng kể. Bạn nên tập luyện vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe cả thể chất và tinh thần. Đây cũng là một bài tập thể dục giảm cân hiệu quả mà bạn có thể áp dụng.

Chạy bộ đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn tiêu hao năng lượng đáng kể.

8. Nhảy dây

Nhảy dây là một bài tập thể dục toàn thân với khả năng đốt mỡ nhanh chóng. Trung bình, 30 phút nhảy dây sẽ tiêu hao khoảng 450 calo. Ngoài giảm cân, bài tập này còn giúp cơ bắp săn chắc, đặc biệt là vùng tay, chân và bụng.

9. Hít đất

Đây cũng là bài tập đốt mỡ khá hiệu quả mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Hít đất không chỉ tăng cường sức mạnh phần thân trên, mà còn đốt cháy năng lượng, tiêu mỡ nếu tập đúng cách.

10. Squat

Squat là bài tập giúp giảm mỡ ở vùng thân dưới, đồng thời tăng cường sức mạnh cơ chân, mông. Không cần đến dụng cụ phức tạp, bạn có thể dễ dàng thực hiện bài tập này tại nhà. Ngoài việc cải thiện vóc dáng, squat còn giúp nâng cao khả năng giữ thăng bằng và độ dẻo dai của cơ thể.

Trên đây là 10 bài tập thể dục giảm cân đơn giản, hiệu quả mà bạn có thể áp dụng. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một bài tập phù hợp, tối ưu nhất.