XSMN 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 24/12. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 24/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 24/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 24/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 22/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 22/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 22/12/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 22/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 22/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 21/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 21/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 21/12/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 21/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 21/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 20/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 20/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 20/12/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 20/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 20/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 19/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 19/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 19/12/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 19/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 19/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được mở thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số XSMN.

- Thứ Tư: XSMN trong ngày do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức quay thưởng bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN được công bố từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) thực hiện quay số XSMN.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng xổ số, người chơi có thể nhận thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền tại các tỉnh miền Nam.

- Đổi thưởng tại đại lý mang lại sự nhanh chóng và tiện lợi, nhưng người trúng sẽ phải trả phí hoa hồng, thường từ 0,5%–1% tùy từng địa điểm.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), mà không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) nhanh chóng

- Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay và phát trực tiếp trên đài truyền hình địa phương lúc 16h15 hàng ngày, giúp người chơi theo dõi dễ dàng.

- Ngoài ra, bạn có thể nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, nhưng hình thức này sẽ mất phí.

- Cập nhật nhanh và miễn phí bằng cách truy cập vtcnews.vn – kênh uy tín cung cấp kết quả xổ số chính xác hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.