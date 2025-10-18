Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An đấu với CAHN, vòng 7 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Sông Lam Nghệ An đấu với CAHN diễn ra lúc 18h hôm nay 18/10 trên sân vận động Vinh (Nghệ An).

Sông Lam Nghệ An (SLNA) bước vào vòng 7 ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ chỉ hơn đội cuối bảng 2 điểm. Họ có thể bị đẩy xuống đội sổ bất cứ lúc nào nếu không cải thiện được thành tích.

Sông Lam Nghệ An đấu với CAHN ở vòng 7 V.League.

Sau 6 vòng đấu đầu tiên, SLNA chỉ giành được 1 chiến thắng. Việc thay huấn luyện viên trưởng chưa tạo ra hiệu ứng tích cực. HLV tạm quyền Nguyễn Huy Hoàng chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ giành được 1 điểm trên sân của HAGL - đội bóng cũng trong cơn khủng hoảng.

Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đang có phong độ rất ổn định. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking là một trong 3 đội chưa thua trận nào ở V.League 2025-2026.

Nguyễn Quang Hải và đồng đội hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm. Tuy nhiên, CAHN vẫn còn một trận đấu bù vào cuối năm nay và đối thủ chỉ là HAGL.

Nhìn chung, đội khách có nhiều ưu thế trong cuộc đối đầu ở vòng 7. Thất bại 1-6 trong trận đá tập với câu lạc bộ Hà Nội cách đây ít ngày không phải vấn đề lớn. CAHN chắc chắn sẽ trình diễn bộ mặt khác khi họ sử dụng đầy đủ lực lượng mạnh nhất và chơi đúng sức.

Dù khả năng ra sân của Nguyễn Quang Hải còn để ngỏ, CLB Công an Hà Nội vẫn có đủ ngôi sao tấn công để tạo ra mối đe dọa cho hàng thủ vốn chẳng mấy chắc chắn của SLNA. Cặp tiền đạo Alan và Leo Artur nhiều khả năng sẽ giúp đội khách định đoạt trận đấu.