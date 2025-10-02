Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 3

(VTC News) -

Trận đấu sớm nhất vòng 3 giải Hạng Nhất là màn so tài giữa Đồng Tháp và TP.HCM. Dù phải chơi thiếu người, đội chủ nhà vẫn cầm hòa đối thủ 1-1.

Đồng Nai và Khánh Hòa cùng thắng đậm với tỷ số 4-1 ở vòng này. Trần Minh Vương ghi cú đúp bàn thắng giúp Đồng Nai đánh bại Phú Thọ. Khánh Hòa giành chiến thắng trước Đại học Văn Hiến bằng 4 cú đánh đầu thành bàn.

Highlight Khánh Hòa 4-1 ĐH Văn Hiến

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 3)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Đồng Nai 3 7 - 3 7 2 Khánh Hòa 3 6 - 2 6 3 TP.HCM 3 5 - 4 5 4 Bắc Ninh 2 1 - 0 4 5 Trẻ PVF CAND 2 2 - 2 3 6 Quảng Ninh 2 2 - 2 3 7 Long An 2 1 - 2 3 8 Phú Thọ 3 4 - 7 2 9 Thanh niên TP.HCM 2 2 - 2 2 10 Đồng Tháp 3 2 - 3 2 11 ĐH Văn Hiến 3 2 - 6 1 12 Quy Nhơn United 2 2 - 3 1

Lịch thi đấu, kết quả vòng 3 giải Hạng Nhất

Ngày Giờ Trận đấu 2/10 16h Đồng Tháp 1-1 TP.HCM 2/10 17h Khánh Hòa 4-1 Đại học Văn Hiến 2/10 18h Đồng Nai 4-1 Phú Thọ 3/10 18h Trẻ PVF CAND vs Bắc Ninh 3/10 18h Thanh niên TP.HCM vs Quảng Ninh 3/10 18h Quy Nhơn United vs Long An

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.