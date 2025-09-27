Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An đấu với CA TP.HCM, vòng 5 V.League trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận Sông Lam Nghệ An đấu với CA TP.HCM diễn ra lúc 18h trên sân vận động Vinh (Nghệ An), được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play và website fptplay.vn), kênh HTV Thể thao, SCTV. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu giữa SLNA và CA TP.HCM.

Sông Lam Nghệ An (SLNA) không được đánh giá cao ở mùa giải này. Đội bóng do huấn luyện viên Phan Như Thuật dẫn dắt khởi đầu đầy gian nan, dù gây bất ngờ bằng trận thắng 2-1 trước đương kim vô địch Nam Định.

Trận Sông Lam Nghệ An đấu với CA TP.HCM được phát trực tiếp trên FPT Play.

Trong 3 trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An chỉ giành được 1 điểm (hòa Hà Tĩnh trong thế hơn người). Những thất bại trước Hải Phòng và đội bóng mới lên hạng PVF CAND cho thấy hạn chế về mặt chất lượng của đội bóng xứ Nghệ.

Đối với câu lạc bộ Công an TP.HCM (CA TP.HCM), vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là thành tích không tồi. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức giành được 3 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại. Nguyễn Tiến Linh đóng góp 2 bàn thắng.

CLB CA TP.HCM chưa thể hiện sức mạnh xứng tầm để được coi là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch ở thời điểm này. Họ còn nhiều hạn chế về lối chơi so với các đội bóng mạnh. Tuy nhiên, so với mùa giải trước, CLB Công an TP.HCM rõ ràng có sự tiến bộ.

So với đối thủ đang trong cơn khủng hoảng như SLNA, CA TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn dù phải chơi trên sân khách. Hàng phòng ngự vững chắc với sự chỉ huy của thủ môn Patrik Lê Giang - người sắp nhập quốc tịch Việt Nam - là điểm tựa để CA TP.HCM tích lũy điểm số.