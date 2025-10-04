Xem lại 'mưa bàn thắng' kịch tính nhất vòng 3 giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Highlight Trẻ PVF CAND 3-3 Bắc Ninh

Trận Trẻ PVF CAND đấu với Bắc Ninh là màn so tài có nhiều bàn thắng nhất vòng 3 giải Hạng Nhất 2025-2026. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi kịch tính.

Sau 10 phút thi đấu, các khán giả được chứng kiên 2 bàn thắng chia đều cho 2 đội. Trẻ PVF CAND 2 lần lượt lên trong hiệp 1 nhưng không giữ được thế dẫn bàn. Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Hải Huy ghi 2 bàn gỡ hòa cho đội bóng của cố vấn Park Hang-seo.

Trong hiệp 2, Trịnh Quang Trường đưa Trẻ PVF CAND dẫn trước 3-2. Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ 7, Trần Văn Công ghi bàn giúp Bắc Ninh giành lại 1 điểm.