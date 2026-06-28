Xe tải va chạm xe ben trên quốc lộ, tài xế nguy kịch

(VTC News) -

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 2 Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên tuyến Quốc lộ 18 xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben chở đất và xe tải chở kem vào khoảng 9h ngày 28/6.

Vụ tai nạn khiến phần cabin xe tải bị bẹp dúm, tài xế được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và xe tải trên tuyến Quốc lộ 18, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Tại hiện trường, xe ben chở đất mang biển kiểm soát 14H-135.82 lật nghiêng tại điểm quay đầu trên tuyến Quốc lộ 18 (đoạn gần Trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Việt Hưng). Cabin xe tải chở kem biển số 14C-379.36 nằm phía sau đuôi xe ben, biến dạng nghiêm trọng, trong khi thùng hàng bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 Công an tỉnh Quảng Ninh đến hiện trường để điều phối giao thông khu vực, xác định nguyên nhân tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do quá trình quay đầu trên tuyến Quốc lộ 18, các tài xế không làm chủ tốc độ dẫn tới việc va chạm.

Cách đây hai tháng, trên cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (đoạn qua Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ ô tô khách đâm vào xe quét đường, khiến một người tử vong và 3 người bị thương.

Khoảng 8h40 ngày 28/4, tài xế Nguyễn Văn Luân lái xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hạ Long. Khi đến địa phận thị xã Quảng Yên, ô tô khách bất ngờ va chạm mạnh với xe quét đường đang di chuyển cùng chiều về TP Hạ Long.

Cú va chạm khiến phần đầu và thân xe bên phía tài xế bị biến dạng, vỡ nát. Bốn hành khách bị thương, trong đó có một bé gái bị thương nặng, được lực lượng CSGT và nhân viên tuần đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Sau đó, một hành khách 63 tuổi, quê Thái Bình, tử vong tại Bệnh viện Bãi Cháy. Hai nạn nhân khác tiếp tục điều trị, trong khi bé gái bị dập nát cánh tay được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu.