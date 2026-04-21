Hai xe ben va chạm trong mỏ đá tại Ninh Bình, 2 tài xế tử vong

Tối 21/4, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo phường Lý Thường Kiệt (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn tại khu vực mỏ đá thuộc một nhà máy xi măng trên địa bàn.

Hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 21/4, một xe ben chở đầy đá khi đi qua khu vực trạm cân đang thực hiện quay đầu thì bất ngờ một xe ben khác (nghi bị mất phanh) lao từ trên mỏ đá xuống với tốc độ cao, tông thẳng vào phần hông phía ghế lái.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện lật ngang, lượng đá trên thùng xe văng ra ngoài khu vực xung quanh. Cú va chạm mạnh khiến hai tài xế điều khiển hai xe ben tử vong tại chỗ.

Danh tính một nạn nhân được xác định là ông N.T.A (SN 1986, trú xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền và Công an phường Lý Thường Kiệt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức ghi nhận, xử lý ban đầu và báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Ninh Bình để giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, trên địa bàn phường Châu Sơn (tỉnh Ninh Bình) cũng xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ben. Vụ việc khiến một tài xế bị gãy tay và được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe ben hoạt động trong khu vực mỏ, cần tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe, nhất là hệ thống phanh, đồng thời làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trên địa hình dốc, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.