Xe tải lao lên dải phân cách, húc gãy biển báo ở TP.HCM

(VTC News) -

Video: Xe tải lao lên dải phân cách tông gãy cột biển báo giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 27/8, xe tải 5 tấn (không chở hàng) do một nam tài xế cầm lái lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về vòng xoay An Sương.

Khi đến đoạn gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP.HCM), xe tải bất ngờ lao lên dải phân cách bê tông, húc gãy cột biển báo rồi lật chắn ngang làn đường.

Xe tải lao lên dải phân cách, húc gãy biển báo làm người đi xe máy ngã nhào giữa đường.

Theo camera ghi lại, lúc cột biển báo đổ xuống, một người đàn ông đi xe máy gần đó không kịp tránh, ngã xuống đường. Nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ, sau đó tự dựng xe di chuyển tiếp. Tài xế xe tải cũng không bị thương.

Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn ứ hơn một giờ. Nhận được tin bán, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, ghi nhận hiện trường, di dời phương tiện để giải tỏa ùn tắc.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe tải không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát dẫn đến sự cố.

Quốc lộ 1 qua TP.HCM hiện được chia làm ba đoạn với tổng chiều dài hơn 44 km, từ ngã ba Trạm 2 (TP Thủ Đức cũ) đến ranh giới tỉnh Tây Ninh. Từ cuối năm 2024, ba đoạn tuyến này lần lượt được đặt tên là Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu.