Xe mô tô lao vào trụ bờ rào lưới B40, 3 học sinh lớp 11 thương vong

Chiều 8/10, Công an xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Q.N)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 cùng ngày, em Trần Văn Thành lái xe mô tô mang BKS 76AB-093xx chạy trên tuyến ĐT621, hướng Nam - Bắc, chở theo 2 học sinh khác là Phạm Nhật Minh và Võ Duy Tuyến (cả 3 cùng 17 tuổi, trú thôn An Hải, xã Đông Sơn).

Khi đến Km21+800m thuộc thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, xe mô tô trên lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào lưới B40.

Cú tông mạnh khiến em Trần Văn Thành tử vong, 2 học sinh còn lại bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết, cả 3 em đều là học sinh lớp 11 tại Trường THCS&PT Vạn Tường. Thời điểm xảy ra tai nạn, các em đang trên đường đến trường.