Đóng

Xây nhà 2 tầng trên đất người khác: Đề nghị tháo dỡ công trình

(VTC News) -

UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng đề nghị người vi phạm chấp hành bản án của tòa, tháo dỡ công trình, trả mặt bằng cho chủ sở hữu hợp pháp.

Tiến Thắng - Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới