Xác định kẻ nổ súng tại đám cưới ở Hà Tĩnh

Ngày 28/11, Công an xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ nổ súng tại một đám cưới trên địa bàn.

Cụ thể, tối 18/11, Công an xã Hương Phố nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về việc tại đám cưới của anh D.V.N. (sinh năm 1995, trú tại thôn Phố Hoà) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng, gây hoang mang cho người dân tham dự và bà con địa phương.

Trương Văn Bạch tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Hương Phố nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan, huy động tối đa lực lượng, tập trung truy xét "thần tốc" để điều tra, xác minh.

Lực lượng công an xác định người nổ súng là Trương Văn Bạch (sinh năm 1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố).

Công an thu giữ khẩu súng và 5 viên đạn. (Ảnh: CAHT)

Tại cơ quan Công an, Bạch khai rằng vào đêm diễn ra hôn lễ của anh D.V.N., Bạch dùng súng ngắn bắn lên trời. Tang vật được công an xã thu giữ tại chỗ bao gồm 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Công an xã Hương Phố đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Trương Văn Bạch cùng tang vật cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, một vụ việc nổ súng cũng xảy ra tại xã Đại Thanh, Hà Nội. Chiều 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội truy bắt một nghi phạm liên quan vụ nổ súng tại xã Đại Thanh.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/7, Công an xã Đại Thanh cử một tổ công tác đi kiểm tra hành chính tại khu nhà trọ trên địa bàn. Quá trình này, một người đàn ông có hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, thậm chí còn nổ súng.

Sau đó, đối tượng bỏ trốn cùng một nữ giới khác. Khi bỏ trốn, người này vẫn tiếp tục nổ súng, đồng thời cướp một xe máy để tẩu thoát.

Phòng Cánh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ việc.