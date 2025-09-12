(VTC News) -

Vùng 2 Hải quân chung tay vì nhân dân Cuba anh em

Sau hai tuần phát động phong trào ủng hộ Nhân dân Cuba, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, từ đất liền đến những con tàu, đảo, nhà giàn nơi biển khơi, đã đồng lòng hưởng ứng, chung tay quyên góp với tình cảm chân thành, gửi gắm nghĩa tình son sắt đến nhân dân Cuba anh em.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 phát động và ủng hộ nhân dân Cuba.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã tổ chức phát động phong trào quyên góp, coi đây là một việc làm thiết thực chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa Việt Nam – Cuba đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị quốc tế, của những dân tộc cùng chung khát vọng độc lập, tự do và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 ủng hộ nhân dân Cuba.

Với tinh thần tự nguyện, chỉ sau thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng đã ủng hộ được hơn 260 triệu đồng. Những đóng góp ấy, dù nhỏ bé, nhưng chứa đựng nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng son sắt của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió, mong muốn được sẻ chia, tiếp thêm động lực để nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Từ ngoài khơi xa, các bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.9 đã ủng hộ đến nhân dân Cuba bằng tấm lòng chân quý.

Những nghĩa cử thiết thực ấy không chỉ thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nói riêng, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân ái, thủy chung của dân tộc Việt Nam. Phong trào ủng hộ Nhân dân Cuba, đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, góp phần vun bồi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó bền chặt giữa Việt Nam – Cuba.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" diễn ra trong 65 ngày (13/8-16/10) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình được phát động nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.