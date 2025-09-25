Đóng

Vụ xây nhầm đất ở TP.HCM: Chủ nhà hứa di dời trong 45 ngày

(VTC News) -

Tại buổi làm việc ngày 24/9, chủ căn nhà anh N.M.T đã thừa nhận sai sót và hứa trong 45 ngày sẽ di dời nhà, trả lại nguyên trạng đất.

Như Thuý
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới