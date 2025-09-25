+
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
Kinh tế
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Xe
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Trẻ
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Vụ xây nhầm đất ở TP.HCM: Chủ nhà hứa di dời trong 45 ngày
(VTC News) -
Tại buổi làm việc ngày 24/9, chủ căn nhà anh N.M.T đã thừa nhận sai sót và hứa trong 45 ngày sẽ di dời nhà, trả lại nguyên trạng đất.
Như Thuý
Tin mới
Xe cáp rơi xuống sườn núi, bảy nhà sư thiệt mạng
11:16 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Nhiều sai phạm của công ty Cho thuê tài chính ACB lộ diện sau thanh tra
11:09 25/09/2025
Đầu Tư
Trước Hương Giang, từng có người đẹp chuyển giới nào đến với Miss Universe?
11:04 25/09/2025
Hoa hậu
Thói quen vô tình giúp mã độc lẻn vào điện thoại
11:02 25/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Trào lưu ngắm tranh trong bảo tàng là gì mà giới trẻ rần rần 'đu trend'?
10:57 25/09/2025
Giới trẻ
Bão số 9 Ragasa áp sát Bắc - Trung bộ, lượng mưa lớn kỷ lục
10:52 25/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 26/9/2025: Ngọ may mắn, Mùi cần kiên nhẫn
10:49 25/09/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/9: Thiên Bình vượng tài, Kim Ngưu chững lại
10:48 25/09/2025
Lịch vạn niên
Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn đến đêm mai
10:47 25/09/2025
Thời tiết
Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, buộc nộp lại 970 tỷ đồng
10:31 25/09/2025
Pháp đình
Khi sương mù, đồi thông rời xa Đà Lạt
10:27 25/09/2025
Phóng sự
Phát hiện thi hài người phụ nữ 5.000 năm tuổi vẫn còn nguyên da, tóc trong mộ cổ
10:24 25/09/2025
Văn hóa - Giải trí
Bão số 9 Ragasa suy yếu nhanh khi vào Quảng Ninh
10:08 25/09/2025
Đời sống
Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và 15 đồng phạm hầu tòa
10:08 25/09/2025
Pháp đình
Thang cuốn hỏng, máy nhắc chữ lỗi, mic tắt: Ông Trump nghi bị 'chơi xấu' tại LHQ
10:07 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Mẹo hay với vỏ trứng và cơm nguội
10:00 25/09/2025
Gia đình
Nước dừa tốt nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này
09:59 25/09/2025
Tư vấn
Messi ghi 2 bàn, 1 kiến tạo giúp Inter Miami nuôi hy vọng săn cúp
09:55 25/09/2025
Hậu trường
Hàng chục thanh thiếu niên chạy xe gây náo loạn tuyến phố trung tâm Đà Nẵng
09:53 25/09/2025
Bản tin 113
Học sinh được dạy những gì trong chương trình dự bị đại học?
09:32 25/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Vingroup được vinh danh tại Giải thưởng Pháp chế Châu Á năm 2025
09:29 25/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tết Trung thu sớm cho người khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc
09:27 25/09/2025
Sống đẹp
Bạn có đoán đúng chương trình gắn bó nhiều thế hệ này?
09:23 25/09/2025
Ca Nhạc
Bão số 9 Ragasa đổ bộ trưa 25/9: Quảng Ninh - Hải Phòng mịt mù gió bão
09:22 25/09/2025
VTC NEWS TV
Bão số 9 Ragasa chiều nay đổ bộ Quảng Ninh, bão Bualoi mạnh lên cấp 12
09:16 25/09/2025
Thời tiết
3 loại rau mùa thu được gọi là 'vua canxi', ai cũng nên ăn thường xuyên
09:00 25/09/2025
Gia đình
Bài thuốc từ quả ớt
09:00 25/09/2025
Tư vấn
Công nghệ 25/9: Google AI Plus, giá chỉ 61k/tháng
08:58 25/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Lắp điện mặt trời mái nhà: Tiết kiệm chi phí và 'rào cản' thủ tục
08:56 25/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I
08:52 25/09/2025
Chính trị