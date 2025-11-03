Vụ vỡ hồ nước ở Lâm Đồng: Ai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

(VTC News) -

Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) khiến bé gái 13 tuổi tử vong, nhiều người bị thương và làm hư hại 4,4ha hoa màu của 17 hộ dân, thiệt hại ước tính 500-600 triệu đồng.

Hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú - do ông Trần Quang Tính (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm giám đốc. Sau vụ vỡ hồ nước này, nhiều người dân bức xúc, yêu cầu các ngành, các cấp phải xử lý nghiêm Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú do xây dựng hồ không phép.

Liên quan đến sự việc, thông tin tới Báo điện tử VTC News, luật sư Phạm Hồng Phúc - Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú - chủ đầu tư, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và có thể bị xử lý hình sự.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước.

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp thiệt hại do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Trong vụ việc này, Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú là chủ sở hữu và đơn vị quản lý hồ chứa, nên phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, tài sản, hoa màu, vật nuôi và các chi phí khắc phục hậu quả cho người dân.

Cũng theo vị luật sư, Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định hành vi khai thác, sử dụng công trình thủy lợi khi chưa được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính lên đến 230 triệu đồng, đồng thời buộc chấm dứt hoạt động và khôi phục hiện trạng ban đầu.

Theo Luật sư Phúc, công ty này đã không thực hiện các bước bắt buộc như đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế an toàn hồ chứa, lập phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố, những quy trình cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khu vực hạ lưu.

Ngoài ra, việc Công ty Trang trại Việt Phong Phú vận hành hồ chứa nước trái phép dẫn đến hậu quả chết người và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Cũng theo luật sư Phúc, sự cố vỡ hồ chứa nước không chỉ là lỗi doanh nghiệp, mà còn bộc lộ những kẽ hở trong công tác quản lý Nhà nước đối với an toàn công trình thủy lợi. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương cũng cần được xem xét xử lý trong công tác quản lý, kiểm tra và giám sát xây dựng hồ chứa nước.