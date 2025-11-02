Xót xa cảnh người cha thẫn thờ vì mất con khi vỡ đập chứa nước ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Cả ngày nay, nhiều bà con, hàng xóm tại thôn 2, xã Tuy Phong (Lâm Đồng) không khỏi xót xa cho hoàn cảnh gia đình ông Lê Nguyễn Anh Kha (46 tuổi). Ông Kha là cha của cháu B.T. (13 tuổi) bị nước cuốn trôi tử vong khi hồ chứa nước bị vỡ trong đêm.

Ông Kha thẫn thờ khi nhớ lại giây phút cuối con gái rời xa mình mãi mãi.

Bé T. là con gái út (đang học lớp 8) của ông Kha. Ngồi trầm ngâm, đôi mắt đỏ hoe vì thương nhớ con, ông Kha kể chiều hôm qua sau cơn mưa lớn kéo dài, ông đã lo lắng về việc nước lớn sẽ về và hồ trên núi có thể vỡ.

“Tối đến, tôi thấy nước từ trên núi bất ngờ đổ ầm xuống, tôi cùng vợ và con kéo nhau chạy ra đường”, ông Kha nói.

Khi vừa ra khỏi nhà được chừng chục mét, nước và bùn đất đã ào ào tới trước mặt vợ chồng ông. Hai vợ chồng quay lại, thì dòng nước chảy xiết cuốn cả ba ngã xuống.

Bà con hàng xóm đến thăm, động viên gia đình ông Kha.

“Sức nước mạnh quá, tôi không giữ nổi tay con gái. Tôi bị cuốn mấy vòng rồi bám được vào gốc cây. Lúc gượng dậy thì tôi như người mất hồn, chỉ biết gào lên gọi vợ và con”, ông Kha nghẹn ngào.

Giữa đêm tối, tiếng ông gào thét liên tục vang lên trong tuyệt vọng nhưng không có ai đáp lời. Bùn đất bủa vây khiến ông gần như kiệt sức. Một lúc sau, khi nước bắt đầu rút, ông lội xuống khu vực cây xoài gần bờ suối - nơi có tiếng kêu cứu, thì thấy vợ đang bám chặt vào thân cây.

"Lúc đó, vợ tôi nói con mất rồi anh ơi’. Tôi nghe mà như chết lặng!”, ông Kha nói rồi bật khóc.

Còn với vợ ông Kha, chứng kiến con gái bị nước cuốn đi, bà đau xót, nghẹn ngào, liên tục nức nở gọi tên con, khiến ai có mặt tại căn nhà nhỏ cũng không kìm được lòng.

“Khi bị nước cuốn, con gái tôi vẫn cố gắng nắm chặt tay tôi nhưng dòng nước mạnh quá. Tôi chỉ biết nhìn con xa dần, xa dần mà không biết phải làm gì để cứu con”, người mẹ rưng rưng kể.

Theo chị Mai Thị Châu Âu - sống cùng thôn với gia đình nạn nhân, vào tối 1/11, chị nghe tiếng nổ lớn vọng từ trên núi, kèm tiếng hô hoán của hàng xóm nên chị lập tức bồng con, cùng chồng bỏ chạy, để lại căn nhà đang chìm dần trong bùn đất.

“Lúc đó trời tối, tiếng nước lũ đổ ào ào, trời đất, nhà cửa rung chuyển. Tôi và chồng sợ lắm nên chỉ biết cắm đầu chạy. Tôi không ngờ bé T. con anh Kha lại không kịp thoát”, chị Âu chia sẻ.

Cách nhà ông Kha khoảng 100 m, chị Vương Thị Hằng, 40 tuổi, cũng “trở tay không kịp”. Nghe tiếng động mạnh, mặt đất rung chuyển, chị chỉ kịp ôm hai con nhỏ chạy ra ngoài.

“Nước quá lớn, tôi chỉ biết cố lội qua dòng nước, đá văng cửa để các con được an toàn. Nếu chậm một chút, chắc tôi và hai con đã bị chôn vùi”, chị Hằng kể lại.

Tối 1/11 tại xã Tuy Phong đã xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong, khiến 1 người chết và nhiều tài sản, vườn tược của người dân bị thiệt hại nặng.

Trưa 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND xã Tuy Phong về tình hình mưa lớn, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Ông Mười cũng yêu cầu các lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, chủ động ứng phó, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, không để xảy ra thêm thiệt hại về người.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra vụ việc bé gái tử vong do lũ cuốn; đồng thời hỗ trợ, chia sẻ với gia đình nạn nhân.