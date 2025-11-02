Hồ chứa nước vỡ làm 1 người chết chưa được cấp phép

(VTC News) -

Trưa 2/11, tại buổi làm việc tại xã Tuy Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ.

Người dân xã Tuy Phong dọn dẹp bùn đất, nhà cửa sau vụ vỡ hồ chứa nước.

Tại đây, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua rà soát dự án VAC Trang Trại Việt sơ bộ, trên đỉnh dự án này có khoảng 20 hecta mặt nước. Có những điểm sâu nhất từ 5-6 m, dung tích chứa của hồ khoảng 900.000 m³.

“Qua rà soát, dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2017, không có hạng mục hồ. Dự án được cấp phép xây dựng vào ngày 6/6/2025 cũng không có hạng mục hồ, còn lại các hạng mục khác như nhà cửa, ao chuồng có đầy đủ", ông Lộc thông tin.

Đường nước đổ ào từ trên đỉnh núi xuống cuốn theo đất đá tràn xuống bên dưới.

Cũng theo ông Lộc, thông tin nắm được, trên dự án này còn có từ 3 đến 5 hồ. Hồ bị vỡ là hồ lớn nhất. Do hồ bị vỡ, nước tràn xuống dưới nên lượng nước trên đó đã giảm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nước trong các hồ nhỏ ở khu vực này và để không xảy ra trường hợp tương tự với hạ du, cần phải hạ mực nước xuống.

"Sở và các đơn vị liên quan phải trực tiếp tiếp cận với hiện trường trên dự án thì mới đưa ra giải pháp cụ thể được”, ông nhấn mạnh.

Nhiều diện tích hoa màu, vườn tược bị đất đá phủ lấp.

Đến 13h cùng ngày, tổ công tác phụ trách việc kiểm tra hiện trạng hồ chứa của Công ty Trang Trại Việt vẫn chưa tiếp cận được hồ bị vỡ do đường núi sạt lở nặng.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc, có hướng xử lý theo quy định.

Theo ông Mười, cơ quan khí tượng dự báo, những ngày tới tiếp tục có mưa nên các hồ còn lại trên khu vực này vẫn tích nước, nguy cơ còn rất lớn. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đồng ý với đề xuất phải giảm bớt lượng nước trữ tại các hồ khác để ngăn sự cố lặp lại.

Trước đó, Báo Điện Tử VTC News đưa tin tối 1/11 tại xã Tuy Phong đã xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong (do ông Trần Quang Tính làm giám đốc) khiến 1 người chết và nhiều tài sản, vườn tược của người dân bị thiệt hại nặng.