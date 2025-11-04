Đóng

Vụ cấp đất nhầm tên hàng xóm 20 năm không hay biết: Chính quyền nói gì?

(VTC News) -

20 năm qua, ông Nguyễn Cao Tiến sở hữu mảnh đất tại 292 Nguyễn Trực, Phú Lương, Hà Nội nhưng khi kiểm tra hồ sơ đất thì phát hiện cấp nhầm tên hàng xóm.

VĂN CHƯƠNG
