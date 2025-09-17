Vụ án liên quan đến 'Shark Thủy': Khởi tố thêm 19 bị can

Ngày 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, cho biết đang thụ lý vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy", Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup, ảnh trái) và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) .(Ảnh: Bộ Công an)

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng gồm: Phạm Thị Ngoan; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Trọng Vũ; Đinh Thị Phương Thêu;

Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Hà Văn Tài là Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Egame về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 BLHS. Ngày 27/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh nêu trên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thời hạn khắc phục trước ngày 26/9/2025.