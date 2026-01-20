Điều gì xảy ra nếu bạn uống mật ong mỗi tối trước khi ngủ?

(VTC News) -

Lương y Lê Xuân Hải cho biết, mật ong còn gọi là bách hoa cao, bạch mật hoặc thạch mật, có vị ngọt, tính bình, nhuận phế, thông tiện, là chất ngọt tự nhiên có thể được sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Đặc biệt trước khi ngủ, việc uống 1 thìa mật ong pha nước ấm có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là những tác động thường thấy khi duy trì thói quen này:

Hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn

Mật ong chứa tryptophan - axit amin tham gia vào quá trình tạo ra serotonin và melatonin, hai chất liên quan đến cảm giác thư giãn và chu kỳ ngủ. Ngoài ra, mật ong cung cấp một lượng nhỏ glycogen, giúp não không phải “thức dậy” giữa đêm để bù năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng tỉnh giấc và giúp giấc ngủ sâu hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Mật ong giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Việc sử dụng mật ong đều đặn có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm và virus.

Giảm ho, dịu cổ họng

Mật ong có tác dụng làm dịu niêm mạc họng và giảm viêm. Một thìa mật ong pha với nước ấm trước khi ngủ có thể giúp giảm kích ứng cổ họng, hạn chế cơn ho về đêm - tình trạng khiến nhiều người khó ngủ.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Các hợp chất chống oxy hóa trong mật ong được cho là có lợi cho thành mạch, góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp. Dùng mật ong ở mức vừa phải có thể là thói quen tốt trong lối sống lành mạnh, giúp giảm nguy cơ các biến chứng tim mạch.

Giảm triglyceride trong máu

Triglyceride cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn chuyển hóa. Một số nghiên cứu cho thấy mật ong có thể giúp cải thiện chỉ số này khi sử dụng hợp lý, góp phần hỗ trợ chuyển hóa chất béo trong cơ thể.

Hỗ trợ chống lão hóa

Mật ong là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp trung hòa các gốc tự do – tác nhân thúc đẩy quá trình lão hóa. Việc duy trì thói quen dùng mật ong mỗi tối có thể hỗ trợ làn da và các cơ quan “trẻ” hơn từ bên trong.

Lương y Lê Xuân Hải cũng khuyến cáo, dù mang lại nhiều lợi ích, mật ong vẫn là thực phẩm giàu năng lượng. Mỗi tối chỉ nên dùng khoảng một thìa nhỏ, pha với nước ấm, tránh lạm dụng, đặc biệt với người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Mật ong không thay thế thuốc điều trị và chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp cùng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học.