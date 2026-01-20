Cần Thơ trở thành 'bến đỗ' chiến lược của giới đầu tư năm 2026 nhờ hạ tầng

(VTC News) -

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi các tuyến đường huyết mạch quốc gia kết nối Cần Thơ với nhiều tỉnh thành đồng loạt về đích. Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài gần 111 km đã cơ bản hoàn thành. Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã khánh thành dịp 19/12, khai thác tuyến chính từ ngày 22/12/2025 và đoạn Hậu Giang - Cà Mau cũng đã thông xe kỹ thuật dịp 19/12.

Khi toàn tuyến được đưa vào khai thác sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Cà Mau còn khoảng 3,5 - 4 giờ, giảm gần một nửa so với đi Quốc lộ 1. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188 km cũng đã thành hình, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, khai thác đồng bộ từ 2027.

Ngày 19/1, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau hoàn thiện, tạo mạng lưới kết nối dọc – ngang chiến lược, đưa Cần Thơ trở thành tâm điểm trung chuyển của toàn vùng Tây Nam Bộ. (Nguồn ảnh: Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN)

Khi các trục dọc (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau), trục ngang (Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) hình thành, Cần Thơ sẽ trở thành tâm điểm kết nối - trạm trung chuyển dòng người - dòng vốn - dòng thương mại khổng lồ. Vị thế “Tây Đô” của toàn vùng Tây Nam Bộ theo đó được xác lập bằng khả năng kết nối đến các tỉnh lân cận và vùng kinh tế trọng điểm TP.HCM.

Song song đó, thành phố đang chuẩn bị triển khai đồng loạt 15 dự án mới giai đoạn 2026 -2030, nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối nội đô. Bộ mặt đô thị trung tâm sẽ thay đổi với dự án nâng cấp đường Phạm Hùng, xây mới đường Bạch Đằng và đường Trần Văn Bảy tại phường An Phú (quận Ninh Kiều cũ). Các dự án này sẽ giảm áp lực ùn tắc và mở rộng không gian phát triển thương mại - dịch vụ cho vùng lõi thành phố.

Nam Long II Central Lake – đô thị tích hợp quy mô 43,8 ha tại phường Cái Răng - được quy hoạch bài bản với hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng.

Trong bối cảnh hạ tầng bứt phá, thị trường Cần Thơ chứng kiến sự lên ngôi của mô hình Đô thị tích hợp (Integrated Township) với hệ tiện ích đồng bộ tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, làm việc và giải trí.

Dẫn dắt xu hướng này là Nam Long II Central Lake - dự án được phát triển bởi Nam Long, chủ đầu tư với 33 năm kinh nghiệm. Tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc phường Cái Răng, liền kề trục kết nối quốc lộ 1A và các tuyến giao thông huyết mạch, dự án được đánh giá là “tọa độ vàng” đón đầu làn sóng tăng trưởng của thành phố.

Nam Long II Central Lake – Đô thị tích hợp chuẩn mực, kiến tạo những giá trị sống bền vững

Nam Long II Central Lake được quy hoạch bài bản trên quy mô 43,8 ha theo mô hình đô thị tích hợp chuẩn mực. Chủ đầu tư đã mạnh tay dành tới hơn 60% diện tích cho mảng xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Trái tim của dự án là công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha đóng vai trò “lá phổi xanh” điều hòa vi khí hậu và là nơi gắn kết cộng đồng cư dân. Xoay quanh trục cảnh quan này là hệ thống hơn 30 tiện ích, từ trường học liên cấp, khu y tế, khu thể thao đa năng đến các khu vui chơi giải trí…

Trái tim của Nam Long II Central Lake là công viên hồ trung tâm cùng hệ thống hơn 30 tiện ích đồng bộ, kiến tạo môi trường sống xanh, hiện đại và bền vững cho cư dân.

Đặc biệt, dự án còn bố trí các dãy shophouse (nhà phố thương mại) nằm trên các trục đường chính sầm uất, vừa phục vụ cho cư dân, vừa mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời cho chủ sở hữu. Giá trị của Nam Long II Central Lake còn ở tính an toàn pháp lý khi 100% sản phẩm đều đã có sổ đỏ riêng.

Đón đầu chu kỳ bất động sản mới năm 2026, Nam Long II Central Lake áp dụng chính sách tài chính ưu việt: ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 65% giá trị, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% tối đa trong 18 tháng. Đây được xem là cơ hội để sở hữu một tài sản chiến lược tại trung tâm vùng ĐBSCL – nơi hạ tầng đang thay đổi từng ngày và giá trị bất động sản vẫn đang ở “chân sóng” trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.