Gia đình trái dấu tập 23: Bà Ánh bắt đầu quý mến con riêng của chồng

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 23.

Ở tập trước, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bất ngờ đến chỗ ở của Đức (Tuấn Anh) và Vân (Thuỳ Dương) để đưa quần áo ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) cho con trai mang trả bố. Vì không muốn mẹ biết chuyện bé Nhi đang ở đây, Đức liền nhanh chóng tìm cách để bà Ánh rời đi.

Tuy nhiên khi anh chưa kịp làm gì thì bé Nhi bất ngờ xuất hiện trước mặt bà Ánh. Vậy là bí mật của 3 đứa con bại lộ nhanh hơn bao giờ hết.

Tưởng rằng Nhi sẽ phải trở về nhà cùng ông Phi, nhưng bà Ánh lại đưa ra quyết định bất ngờ, đồng ý đưa cô bé về nhà ở cùng. Bà thậm chí còn nói Nhi "không phải ngại vì một nửa căn nhà là của bố cháu".

Trong khi đó, Dương vẫn liên tục tìm cách an ủi mẹ. Bà Ánh thừa nhận ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng khi thấy các con bênh vực vô điều kiện thì dễ chịu hơn. Khi bà thắc mắc chuyện các con sao không bênh bố, Dương trả lời: "Riêng việc mẹ mang nặng đẻ đau là đã hơn hẳn bố rồi. Chẳng qua chúng con xét đến việc bố đã quan tâm chăm sóc mẹ suốt bao nhiêu năm qua nên mới hơi giảm nhẹ một chút".

Trong Gia đình trái dấu tập 23, bà Ánh đã bắt đầu có cái nhìn thiện cảm với Nhi. Do phải tự lập từ nhỏ nên Nhi rất ngoan và hiểu chuyện, cô bé thậm chí còn chủ động làm việc nhà. Trong bữa tiệc sinh nhật bà Ánh, Nhi thậm chí còn đem đến một bức tranh tự vẽ để tặng. Tuy nhiên, trong tranh, Nhi không dám tự vẽ mình mà chỉ có bà Ánh, Dương và Đức. Điều này khiến cho bà Ánh càng thêm mủi lòng.

Dương (Quỳnh Trang) thì vẫn liên tục tìm cách hàn gắn chuyện tình cảm của bố mẹ, dù bà Ánh vẫn khẳng định "không bao giờ tha thứ cho chồng". Bà nói ông Phi sai nhưng không phủ nhận tình cảm chồng dành cho gia đình suốt hàng chục năm qua.

"Những cái tốt của bố con thì mẹ không thể phủ nhận. Nếu thế thì lẽ nào phủi đi hơn 20 năm cuộc đời của mẹ", bà Ánh nói với con gái.

Bà Ánh vẫn kiên quyết không tha lỗi cho chồng.

Ở một diễn biến khác, hai anh em Dương và Đức bất đồng quan điểm về chuyện của bố mẹ. Trong khi Dương tìm mọi khe hở để hàn gắn bố mẹ, Đức chỉ chăm chăm nhìn vào cái sai của bố để ủng hộ cảm xúc của mẹ. Đức khẳng định không thể vun vén vì chứng kiến cảnh "bố ngoại tình ra sản phẩm", trong khi Dương không muốn gia đình tan nát. Việc này khiến cho hai anh em cãi nhau.

Tập 23 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 20/1 trên VTV3.