Công nghệ 20/1: Meta dần khép lại giấc mơ ảo, ASUS rời đường đua di động

(VTC News) -

Meta dần khép lại giấc mơ metaverse

Meta vừa tuyên bố cắt giảm khoảng 1.500 nhân sự tại Reality Labs (tương đương 10% lực lượng) và đóng cửa nhiều studio game VR. Đây là bước ngoặt lớn, bởi chỉ vài năm trước công ty từng đặt toàn bộ chiến lược vào metaverse.

Ban đầu, Facebook đổi tên thành Meta năm 2021 để gắn liền với tầm nhìn về một thế giới ảo, đồng thời tránh những bê bối liên quan đến dữ liệu và hình ảnh thương hiệu. Họ kỳ vọng Gen Z sẽ thích giao lưu trong các không gian ảo như Fortnite hay Roblox hơn là mạng xã hội truyền thống.

Một thế giới ảo từng đầy hứa hẹn - nhưng giờ chỉ còn là ký ức. (Nguồn: CNET)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy metaverse không thu hút người dùng như mong đợi. Các sản phẩm VR bị chê là thiếu hấp dẫn, doanh số kính Oculus giảm liên tục, và Reality Labs đã tiêu tốn tới 73 tỷ USD mà không tạo ra lợi nhuận.

Nhiều studio nổi tiếng như Armature (Resident Evil 4 VR), Twisted Pixel (Deadpool VR) hay Sanzaru (Asgard’s Wrath) đều bị ảnh hưởng. Ứng dụng thể dục VR Supernatural cũng ngừng phát triển nội dung mới, chỉ duy trì ở chế độ bảo trì.

OpenAI tập trung vào ứng dụng thực tiễn năm 2026

OpenAI vừa công bố định hướng mới cho năm 2026: tập trung vào ứng dụng thực tiễn của AI. CFO Sarah Friar cho biết công ty đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa khả năng của AI và cách con người thực sự sử dụng nó.

Theo bà Friar, cơ hội lớn nhất nằm ở các lĩnh vực như y tế, khoa học và doanh nghiệp, nơi trí tuệ nhân tạo có thể trực tiếp mang lại kết quả tốt hơn. Đây được xem là bước đi chiến lược sau khi OpenAI đã mở rộng quy mô mạnh mẽ kể từ khi ra mắt ChatGPT.

Các chỉ số người dùng hàng tuần và hàng ngày của OpenAI vẫn đạt mức cao kỷ lục, nhờ “vòng xoay” giữa hạ tầng tính toán, nghiên cứu tiên phong, sản phẩm và mô hình kinh doanh. Trong tương lai, mô hình kinh doanh của hãng sẽ mở rộng sang các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, khám phá thuốc, hệ thống năng lượng và mô hình tài chính, với các hình thức cấp phép, thỏa thuận IP và định giá dựa trên kết quả.

ASUS tạm biệt thị trường smartphone

ASUS vừa xác nhận sẽ không phát hành bất kỳ mẫu điện thoại mới nào trong năm 2026. Đây là lần đầu tiên hãng công nghệ Đài Loan tạm ngừng hoàn toàn việc ra mắt smartphone, bao gồm cả hai dòng sản phẩm chủ lực: Zenfone và ROG Phone.

Thông tin này được Chủ tịch ASUS – ông Jonney Shih – công bố tại sự kiện đầu năm ở Đài Loan. Ông cho biết: “ASUS sẽ không bổ sung thêm mẫu điện thoại nào trong tương lai”, cho thấy khả năng hãng sẽ rút khỏi mảng Android hoàn toàn.

ROG Phone - biểu tượng một thời của smartphone gaming. (Nguồn: ASUS)

Quyết định này đến sau nhiều năm ASUS gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc và Hàn Quốc. Dù từng gây ấn tượng với các thiết kế sáng tạo như camera lật hay điện thoại gaming mạnh mẽ, nhưng doanh số không đủ để duy trì hoạt động.

Thay vì tiếp tục đầu tư vào smartphone, ASUS sẽ chuyển hướng sang các sản phẩm AI như robot và kính thông minh, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mang lại tiềm năng phát triển lớn hơn trong tương lai.