Võ sĩ MMA Việt Nam chỉ dùng 5 đòn đấm gục đối thủ sau 18 giây

(VTC News) -

Đinh Văn Khuyến hạ gục Bùi Đình Khải chỉ bằng 5 cú đấm.

Trận đấu MMA (võ thuật tổng hợp) giữa Đinh Văn Khuyến và Bùi Đình Khải kết thúc chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Võ sĩ Đinh Văn Khuyến giành chiến thắng knock-out khi đồng hồ của ban tổ chức mới đếm ngược được 18 giây đầu tiên.

Sau khi thăm dò bằng cú đá đầu tiên, Đinh Văn Khuyến nhanh chóng áp sát và tung ra cú móc phải chớp nhoáng. Bùi Đình Khải lập tức thấm đòn, choáng váng ngã xuống sàn đấu. Tay đấm Ninh Bình vẫn gượng dậy được.

Đinh Văn Khuyến lại áp sát và tung ra cú đấm thứ hai trúng mặt đối thủ. Lần này, võ sĩ sinh năm 2004 không cho Bùi Đình Khải đứng lên. Đinh Văn Khuyến - võ sĩ đến từ Đà Nẵng có sở trường tán thủ - tiếp tục có thêm 3 cú đấm khi đối thủ nằm sàn.

Bùi Đình Khải rõ ràng không còn khả năng chống đỡ. Trọng tài quyết định can thiệp dừng trận đấu. Đinh Văn Khuyến giành chiến thắng knock-out sau 18 giây mà đối thủ của anh chưa kịp tung ra đòn đánh nào.

Võ sĩ Đinh Văn Khuyến

Chiến thắng của Đinh Văn Khuyến là một trong 4 trận knock-out của Lion Championship 27 diễn ra tối 11/10 tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Trong trận đấu MMA Pro hạng cân 77 kg, Lý Văn Huỳnh hạ gục Đỗ Thành Chương ở hiệp 2.

Đỗ Thành Chương có thời điểm ép được Lý Văn Huỳnh phải bước lùi liên tục. Tuy nhiên, trong một tình huống lao vào tấn công, Thành Chương lại để lộ sơ hở. Lý Văn Huỳnh ngay lập tức nắm bắt cơ hội tung ra cú đấm giữa ngực khiến đối thủ ngã xuống sàn đấu, sau đó tung loạt đấm kết thúc. Chiến thắng này giúp Lý Văn Huỳnh giành quyền tham dự trận tranh đai vô địch với Jovidon Khojaev.

Trận đấu nữ duy nhất của Lion Championship 27 cũng kết thúc sớm. Trần Lê Phi Khanh thắng knock-out kỹ thuật (TKO) trước Võ Vũ Lê. Trước đó, Trần Huy Hải hạ knock-out Võ Tiến Đạt ở hiệp thi đấu thứ 2.

Kết quả Lion Championship 27

77kg MMA Pro: Lý Văn Huỳnh thắng Đỗ Thành Chương (TKO).

68kg MMA Striking: Vorapon Jayamram thắng Trần Quốc Tuấn (tính điểm).

56kg MMA Pro: Đinh Văn Khuyến thắng Bùi Đình Khải (TKO).

56kg MMA Pro: Trần Lê Phi Khanh thắng Võ Vũ Lê (TKO).

56kg MMA Pro: Phạm Văn Hào thắng Trần Văn Trọng (tính điểm).

65kg MMA Striking: Nguyễn Văn Lâm thắng Lưu Huy Đức (tính điểm).

60kg MMA Striking: KPa Thuân thắng Nguyễn Tấn An (tính điểm).

60kg MMA Striking: Phan Trọng Hiếu thắng Trần Vĩ Quang (tính điểm).

56kg MMA Striking: Trần Huy Hải thắng Võ Tiến Đạt (TKO).