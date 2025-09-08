Vo gạo quá kỹ có làm cơm kém ngon?

(VTC News) -

Vo gạo là bước đầu tiên và gần như bắt buộc trong quá trình nấu cơm. Tuy nhiên, theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, nhiều người lại đang vo gạo sai cách, dẫn đến hao hụt dưỡng chất đáng tiếc.

Gạo trắng vốn là nguồn cung cấp năng lượng chính trong khẩu phần ăn của người Việt, giàu carbohydrate, protein, canxi, sắt, magiê và nhiều vitamin thiết yếu. Thế nhưng, phần lớn chất xơ, vitamin và khoáng chất lại tập trung ở lớp cám bên ngoài hạt gạo. Việc vo quá kỹ khiến các dưỡng chất này bị trôi theo nước, làm giảm giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.

"Nhiều người có thói quen vo gạo đến khi nước trong veo, tuy nhiên điều đó không cần thiết. Mục đích chính của việc vo gạo là loại bỏ bụi bẩn, không phải để chà xát đến khi hạt gạo trắng tinh", ông Sáng nhấn mạnh.

Vo gạo là bước đầu tiên và gần như bắt buộc trong quá trình nấu cơm.

Không chỉ làm mất dinh dưỡng, vo gạo quá kỹ hoặc bóp mạnh tay còn khiến hạt gạo bị gãy, nứt, ảnh hưởng đến độ dẻo và vị ngon của cơm sau khi nấu. Cơm càng trắng, bóng bẩy không đồng nghĩa với việc càng ngon hay tốt cho sức khỏe.

Ngược lại, gạo xay xát quá kỹ sẽ làm giảm đáng kể lượng chất xơ và vitamin nhóm B – vốn có lợi cho tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng.

Để vo gạo đúng cách, chuyên gia khuyến cáo người nội trợ nên ghi nhớ các nguyên tắc sau:

Vo tối đa 2 lần, khuấy nhẹ tay và gạn nước để loại bỏ sạn, bụi. Không nên vò mạnh hay ngâm lâu vì sẽ làm trôi chất dinh dưỡng.

Tránh dùng gạo quá trắng, vì đây thường là loại đã bị xay xát kỹ, mất phần lớn lớp cám chứa dinh dưỡng.

Nên vo gạo ngay trong nồi nấu thay vì trong rổ hoặc thau, để hạn chế mất mát dưỡng chất theo nước.

Khi nấu cơm, nên dùng nước nóng thay vì nước lạnh nhằm giữ lại tối đa lượng vitamin và khoáng chất còn sót lại trong gạo.

Theo chuyên gia, chỉ cần thay đổi một chút thói quen nhỏ trong cách xử lý gạo trước khi nấu, bạn hoàn toàn có thể giữ lại hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng vốn có của hạt gạo. Không cần cầu kỳ, cũng không tốn nhiều thời gian, chỉ cần vo gạo đúng cách – vừa sạch vừa ngon.