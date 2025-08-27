Đóng

Vợ chồng già xúc động, hạnh phúc chờ xem sơ duyệt diễu binh

(VTC News) -

Từ trưa 27/8, hàng vạn người sẵn sàng ở Hà Nội chờ xem diễu binh, một cặp vợ chồng già xúc động và hạnh phúc khi chứng kiến người dân hân hoan trong ngày hội lớn.

CÁP TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới