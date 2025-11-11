VN-Index đảo chiều tăng sau thông tin mới về nâng hạng

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,07 điểm (+0,83%), lên 1.593,61 điểm. Sàn HoSE có 186 mã tăng và 114 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 644,5 triệu đơn vị, giá trị 19.760,9 tỷ đồng, giảm hơn 12% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 68,5 triệu đơn vị, giá trị 2.053 tỷ đồng.

Trong khi đó, sàn HNX có 69 mã tăng và 51 mã giảm, HNX-Index tăng 2,9 điểm (+1,12%), lên 261,08 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 56,4 triệu đơn vị, giá trị gần 1.258 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 3 triệu đơn vị, giá trị 60,2 tỷ đồng.

UpCoM-Index cũng tăng 0,4 điểm (+0,34%), lên 117,85 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 27 triệu đơn vị, giá trị 746,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 8,1 triệu đơn vị, giá trị 308 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, các cổ phiếu Vingroup khá nổi bật với VRE dẫn đầu với mức tăng +4,2% lên 31.050 đồng, VHM nhích 3,6% lên 90.000 đồng, cổ phiếu VIC tăng hơn 1%. Qua đó, đóng góp tổng cộng hơn 5 điểm cho VN-Index.

Những cái tên khác có mức tăng khá còn có SSI +3,7% lên 34.850 đồng, VNM +3,3% lên 58.900 đồng, SHB +3% lên 15.800 đồng, khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 67,7 triệu đơn vị, cổ phiếu MSN +2,9% lên 78.200 đồng, các mã BCM, MWG, BID, SAB, STB, TPB nhích 1,5% đến gần 2,5%.

Cặp đôi nhà Gelex, với GEX hồi phục mạnh +5,8% lên 43.250 đồng và VIX +4,1% lên 24.350 đồng, khớp lệnh đứng thứ hai trên sàn với hơn 41,1 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ xuất hiện những cái tên riêng lẻ như C32, HID tăng kịch trần, HHP +6,3% lên 12.750 đồng.

Trên HNX, một số mã tăng nổi bật như: SHS tăng 3,7% lên 22.000 đồng, CEO tăng hơn 4% lên 24.500 đồng, IDC +4,3% lên 39.200 đồng, MBS nhích hơn 2,7% lên 29.700 đồng, khớp từ 2,66 triệu đến hơn 14,4 triệu đơn vị.

Hôm nay, FTSE Russell công bố chi tiết quá trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam, trong đó có danh sách 28 cổ phiếu đáp ứng đủ tiêu chí vào rổ FTSE Global All Cap.

Trong số này có bốn cổ phiếu được xếp loại "lớn" gồm Hòa Phát, Vietcombank, Vingroup và Vinhomes. 3 cổ phiếu được xếp loại "vừa" là Masan, Sabeco và Vinamilk. Danh sách cuối cùng sẽ được tổ chức này công bố trong kỳ đánh giá bán niên tháng 9/2026.

Hơn một tháng sau quyết định nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, FTSE Russell vừa cung cấp thông tin chi tiết hơn về quá trình nâng hạng.

Theo FTSE Russell, quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2026. Tuy nhiên, tổ chức này thực hiện thêm một đợt đánh giá vào tháng 3/2026 để xác định Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các công ty môi giới toàn cầu hay chưa.

Đây không phải điều kiện bắt buộc, nhưng Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) nói việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhóm nhà đầu tư này là yếu tố cần thiết, hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số.

Các cổ phiếu Việt Nam sẽ rời rổ chỉ số FTSE Frontier Index và được đưa vào rổ FTSE Global Equity Index Series (GEIS) sau đợt đánh giá tháng 9/2026. Quá trình đưa cổ phiếu vào rổ GEIS dự kiến thực hiện nhiều đợt.

Theo FTSE Russell, Việt Nam ước tính chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index.