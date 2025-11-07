Chứng khoán rực lửa, VN-Index mất mốc 1.600 điểm

(VTC News) -

Kết phiên giao dịch 7/11, chỉ số VN-Index lùi về 1.599,1 điểm. Đây là lần đầu sau gần 3 tháng VN-Index xuống dưới 1.600 điểm. Con số 2,65% cũng khiến chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất châu Á.

Sắc đỏ bao phủ toàn bộ sàn niêm yết và hầu hết các nhóm ngành. VN30 giảm tương ứng, trong đó riêng VIC và VHM đã kéo VN-Index mất hơn 13 điểm; chỉ còn GAS và FPT giữ được sắc xanh.

Nhóm bất động sản giảm mạnh nhất với mức điều chỉnh tới 4%, trở thành tác nhân tiêu cực nhất lên thị trường, chủ yếu do áp lực từ bộ đôi cổ phiếu thuộc Vingroup. Các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm cũng giảm trên 2%.

Đáng chú ý, thị trường giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản khá yếu, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 24.591 tỷ đồng. Điều này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng rõ rệt của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.

VN-Index mất mốc 1.600 điểm.

Trong khi đó, chỉ số HNXIndex giảm 6,04 điểm về 260,11 điểm, còn HNXUpcom lại tăng 0,53 điểm lên mức 116,75 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.400 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng trong hai phiên trước đó.

Đầu phiên giao dịch chiều nay, áp lực bán tiếp tục gia tăng, kéo VN-Index giảm thêm 25 điểm và lùi xuống dưới mốc 1.620. Nhiều cổ phiếu như CTD, CRV, VHM lao dốc trên 5%. Các mã STB, BMP, DXG, VSC, CTG, VJC, TCH, VPL, HVN, KBC… cũng giảm mạnh với biên độ 2 - 5%. Khối ngoại duy trì xu hướng tiêu cực khi bán ròng khoảng 1.360 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đã kết thúc, thông tin nâng hạng thị trường đã “nguội,” giới đầu tư đánh giá thị trường đang rơi vào "vùng trũng thông tin". Nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó bị chốt lời, tạo sức ép giảm điểm lên thị trường chung.

Giai đoạn này đòi hỏi nhà đầu tư giữ tâm thế bình tĩnh, quan sát và chờ thời điểm hợp lý hơn để giải ngân. Thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng trung hạn, nhưng ngắn hạn đang cần điều chỉnh kỹ thuật. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và chỉ chọn các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc.