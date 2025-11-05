Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì sau phiên tăng mạnh nhất 1 tháng?

(VTC News) -

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, chứng khoán có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong phiên giao dịch 4/11. Lực cầu bắt đáy dâng cao vào buổi chiều giúp VN-Index thay đổi trạng thái từ giảm 17 điểm thành tăng 35 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, phiên giao dịch 4/11 mang tính kỹ thuật nhiều hơn là xác nhận xu hướng tăng. Dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu từng chịu áp lực điều chỉnh sâu trong thời gian qua như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản giúp thị trường bật tăng trở lại,

Trong ngắn hạn, ông Minh cho rằng, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và tận dụng nhịp hồi phục để đưa tỷ lệ margin về mức an toàn. Đồng thời, các nhà đầu tư chưa nên mua mới trở lại trong giai đoạn này.

Chứng khoán Việt Nam vừa có phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10. (Ảnh minh hoạ).

Đồng quan điểm, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Chứng khoán Kiến thiết cho rằng, thanh khoản đang dần cải thiện hơn nhưng đây vẫn đang được đánh giá là phiên hồi phục kỹ thuật sau 3 phiên giảm điểm trước đó.

Ông Ngọc dự báo, đà tăng có thể duy trì trong phiên hôm nay (5/11) khi nhiều nhóm cổ phiếu đã nén sâu, giảm nhiều có thể hồi phục. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định vì thị trường có thể rơi vào thế giằng co trong ngắn hạn.

Các chuyên gia của Chứng khoán Asean cũng dự báo, VN-Index có thể tiếp diễn quán tính tăng vào đầu phiên 5/11, trước khi rung lắc, giằng co trở lại khi kiểm định các đường trung bình động ngắn hạn.

Nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ các cổ phiếu đang duy trì xu hướng tăng ngắn hạn hoặc giữ giá tốt trong nhịp biến động hiện hữu của thị trường, đi cùng với giá vốn an toàn. Đối với nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể giải ngân từng phần, ưu tiên cổ phiếu đang điều chỉnh trong xu hướng tăng hoặc cổ phiếu ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá bán.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu vẫn đang giữ được đà tăng tốt ở một số nhóm ngành như cao su, dầu khí và công nghệ.

Đồng thời, có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, bất động sản, thép, và chứng khoán.

Theo Chứng khoán AIS, nhà đầu tư vẫn nên tận dụng những phiên hồi phục kỹ thuật để cơ cấu, tiếp tục bán ra các cổ phiếu có tín hiệu suy yếu, qua đó đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn. Chỉ nắm giữ “có chọn lọc” những cổ phiếu có tiềm năng. Không vội mua đuổi trong nhịp hồi kỹ thuật nếu có.