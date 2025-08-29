VISSAN: Chủ động vượt khó, tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm

(VTC News) -

Những tháng đầu năm 2025 chứng kiến nhiều biến động bất lợi từ cả thị trường quốc tế lẫn trong nước. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên, đã thể hiện bản lĩnh của một doanh nghiệp đầu ngành khi duy trì ổn định hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời triển khai hàng loạt giải pháp chiến lược để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2025.

Nhiều yếu tố bất lợi, chi phí đầu vào tăng mạnh

Theo lãnh đạo VISSAN, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 43,4% kế hoạch năm, đem về lợi nhuận trước thuế tương đương 36,9% kế hoạch. Doanh thu và lợi nhuận giảm chủ yếu do ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi cả trong và ngoài nước.

Về bối cảnh quốc tế, các xung đột địa chính trị, cạnh tranh thương mại giữa các cường quốc và xu hướng bảo hộ gia tăng đã gây bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá đầu vào lên cao.

Trong nước, nền kinh tế phục hồi chậm, sức mua yếu, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh. Giá heo hơi trung bình 6 tháng đầu năm tăng lên 72.700 đồng/kg, tăng 18,2% so với cùng kỳ, nhưng giá bán đầu ra lại bị kìm hãm. Ngành thực phẩm – chăn nuôi còn chịu ảnh hưởng kép từ dịch bệnh và biến động giá thịt heo.

Bên cạnh đó, sức mua giảm mạnh do người tiêu dùng tiếp tục xu hướng thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ. Tình trạng kinh doanh thịt không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm soát thú y tại các chợ tạm, chợ tự phát vẫn còn phổ biến, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và gây áp lực lớn lên hệ thống phân phối chính quy.

Trước những khó khăn đồng thời từ cả đầu vào và đầu ra, VISSAN đã chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất – kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, công ty đã bám sát thị trường, kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất, phân phối, kiểm soát chi phí và duy trì hoạt động ổn định.

Đây chính là nền tảng quan trọng để VISSAN phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Nhiều giải pháp đột phá để tăng tốc 6 tháng cuối năm

Dù kết quả sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 chưa đạt kỳ vọng, nhưng việc duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động, kiểm soát tốt chi phí và giữ vững hệ thống phân phối là những nỗ lực rất đáng ghi nhận. Đây là tiền đề để VISSAN đẩy mạnh các giải pháp đột phá, tăng tốc trong 6 tháng cuối năm.

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, VISSAN đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là việc chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát giá thành thông qua cải tạo chuồng trại, chuẩn bị tái đàn tại Xí nghiệp Chăn nuôi Bình Thuận; khảo sát thuê trại ngoài để xây dựng chuỗi cung ứng heo ổn định; ký hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp lớn nhằm giữ ổn định nguồn cung và giá; đồng thời tìm kiếm nguồn thay thế nguyên liệu, bao bì và đàm phán giá mua tốt hơn.

Song song đó, công ty đẩy mạnh mở rộng thị trường, tăng độ phủ thương hiệu, phát triển kênh bán hàng online và thương mại điện tử. Dự kiến từ nay đến cuối năm, VISSAN sẽ mở mới 1.000 điểm bán, đồng thời mở rộng thị phần xuất khẩu bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với vai trò doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành thực phẩm, VISSAN tiếp tục phát triển sản phẩm mới và tăng cường năng lực R&D. Trong năm nay, công ty cho ra mắt các sản phẩm mới như Giò Bì Ớt Xiêm; xúc xích Hotdog Wow!, đồng thời nghiên cứu phát triển nhóm sản phẩm chế biến phục vụ xuất khẩu như hoành thánh, há cảo, chả giò để phục vụ đa dạng nhu cầu người tiêu dùng.

Kế hoạch năm 2025 của VISSAN tập trung vào tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và sản lượng; mở rộng quy mô chăn nuôi, hệ thống phân phối; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và điều hành.