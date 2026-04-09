VinFast lập kỷ lục doanh số xe máy điện: Tín hiệu rõ rệt của làn sóng điện hóa

(VTC News) -

Trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch liên tục biến động, những chiếc xe không phát thải đang trở thành lựa chọn di chuyển chủ đạo của hàng triệu người tiêu dùng.

Cú bứt phá lịch sử

Theo số liệu của hãng, hệ thống đại lý VinFast trên toàn quốc đã nhận hơn 135.000 lượt đặt cọc chỉ trong tháng 3/2026. Dù các dây chuyền sản xuất được đẩy lên mức tối đa để hoàn thiện sản phẩm, hãng xe nội địa vẫn chỉ kịp xuất xưởng và bàn giao hơn 93.000 phương tiện đến tay khách hàng. Hơn 40.000 người tiêu dùng khác vẫn đang phải kiên nhẫn chờ đợi nhận xe.

Một sự kiện lái thử xe điện của VinFast.

Đây là một mức doanh số cao chưa từng có, xô đổ mọi cột mốc tiêu thụ mà các hãng xe máy truyền thống từng chật vật thiết lập trong suốt nhiều thập kỷ qua tại thị trường Việt Nam.

Sự bùng nổ doanh số này hoàn toàn không phải là một cơn sốt ảo hay mang tính hiện tượng nhất thời. Nó phản ánh chân thực thành quả của chiến lược đầu tư bài bản vào dải sản phẩm, bao phủ rộng khắp mọi phân khúc tiêu dùng.

Thực tế việc hàng vạn khách hàng sẵn sàng chờ đợi nhiều ngày để được nhận xe là minh chứng cho thấy xe máy điện đã chiếm lĩnh được niềm tin của thị trường. Những hoài nghi định kiến trước đây về độ bền bỉ, sức mạnh động cơ hay rào cản về mạng lưới trạm sạc đã không còn.

Thị trường xe máy điện lao tới “mỏ vàng” tỷ USD

Nhìn rộng ra toàn cảnh bức tranh giao thông đô thị, cú bứt tốc của VinFast đóng vai trò là ngọn cờ đầu cho xu hướng điện hóa đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ và đồng bộ.

Dữ liệu phân tích thị trường chỉ ra rằng quy mô ngành công nghiệp xe máy điện Việt Nam đang lao nhanh tới mốc trị giá hàng tỉ đô la Mỹ. Sự tăng trưởng dương liên tục của phương tiện không phát thải mang dáng vẻ hoàn toàn đối lập với biểu đồ lao dốc doanh số đang ngày càng ảm đạm của các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Không chỉ có VinFast, các hãng khác cũng đang tập trung tăng trưởng sản xuất xe máy điện. Hãng xe Trung Quốc Yadea trong Quý 1/2026 đã khánh thành nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh với công suất 2 triệu xe/năm. Thương hiệu xe điện Dat Bike cũng nhận được đầu tư của một quỹ trong nước để mở rộng sản xuất. Hãng xe Nhật Bản Honda hạ giá bán lẻ các mẫu xe điện tại Việt Nam để giành giật thị phần với các hãng trong nước, nhằm bắt kịp thị hiếu chuyển đổi xanh.

Đà bứt tốc chung của toàn ngành được tiếp thêm động lực khổng lồ từ chính những biến động khó lường của nền kinh tế vĩ mô. Việc giá xăng dầu thế giới nói chung và thị trường trong nước nói riêng liên tục neo ở mức cao và trải qua những đợt điều chỉnh chớp nhoáng đã tạo ra một sức ép lớn lên chi tiêu của người dân. Sự bấp bênh và đắt đỏ của nhiên liệu hóa thạch vô tình trở thành chất xúc tác cực kỳ mạnh mẽ, thôi thúc người tiêu dùng nhanh chóng đưa ra quyết định từ bỏ thói quen tấp vào cây xăng để chuyển hẳn sang sử dụng điện năng.

Bài toán kinh tế thực tế

Sự chuyển dịch từ thói quen đổ xăng sang cắm sạc pin mang lại những tác động tích cực ngay lập tức đối với túi tiền của người tiêu dùng. Thay vì phải chôn chân xếp hàng trong không gian khét lẹt mùi nhiên liệu, người dùng giờ đây nắm hoàn toàn sự chủ động. Những phép tính chi ly về chi phí vận hành hàng ngày đã phơi bày một khoảng cách chênh lệch cực kỳ lớn giữa hai thế hệ phương tiện.

Một trạm đổi pin của VinFast. Đây là điều kiện đủ để thị trường xe máy điện bứt phá lớn trong thời gian ngắn sắp tới.

Anh Trần Hoàng Hải (phường Cầu Giấy, Hà Nội), một nhân viên công nghệ thông tin vừa hoàn tất thủ tục đăng ký biển số chiếc xe điện VinFast. Anh Hải thừa nhận trước đây bản thân rất e ngại phương tiện chạy pin do nỗi lo vấn đề sạc điện. Thế nhưng, công nghệ pin Lithium thế hệ mới cùng độ phủ sóng ngoạn mục của các trụ sạc công cộng đã khiến anh bị thuyết phục và quyết định mua xe mới.

Anh Hải chia sẻ: “Chi phí xe điện rẻ hơn hẳn. Giá xe rẻ hơn so với chiếc xe máy xăng cùng dòng. Chung cư nơi tôi ở không thu phí sạc, nên mua xe xong coi như chả tốn thêm phụ phí chạy. Như vậy là bài toán kinh tế quá tốt”.

Anh nói thêm, việc cắt giảm các khoản phí bảo dưỡng định kỳ đắt đỏ như thay dầu nhớt, bu-gi hay màng lọc gió cũng giúp gia đình anh tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ trong thời buổi bão giá.

Còn chị Nguyễn Thị Mai, một chủ cửa hàng ăn tại khu vực chợ Tân Định (TP.HCM), đặc thù công việc phải đưa cơm cho các tiểu thương chợ nên chị sắm 2 chiếc xe điện cho nhân viên đi lại. Quãng đường ngắn, xe điện nhẹ tênh, di chuyển dễ dàng. Hết giờ bán hàng, chị lại cắm sạc cho xe để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục vòng quay, không tốn mấy tiền nhiên liệu, cũng không khói bụi khi đi lại trong chợ. Chị Mai rất hài lòng sau 3 tháng mua xe.

Tương lai của di chuyển

Sự gia tăng bùng nổ về doanh số tiêu thụ xe máy điện trong thời gian qua đã khẳng định một thực tế rằng đây không còn là trào lưu nhất thời. Làn sóng điện hóa đang cắm rễ sâu rộng vào đời sống thường nhật, được dẫn dắt bởi những bước tiến vượt bậc về công nghệ pin và tính hiệu quả tuyệt đối về mặt chi phí vận hành thực tế.

Thông qua công ty phát triển hạ tầng V-Green, VinFast đang bứt tốc mở rộng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc nhằm đáp ứng làn sóng xe điện. Tính đến cuối năm 2025, hãng đã hoàn thiện quy hoạch và lắp đặt hơn 150.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy điện phủ khắp 63 tỉnh thành.

Mới đây, vào tháng 3/2026, V-Green tiếp tục công bố khoản đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng thêm 99 "siêu trạm sạc" dọc các tuyến quốc lộ lớn. Mục tiêu chiến lược trong ba năm tới của hãng là nâng quy mô lên 500.000 cổng sạc và 150.000 tủ đổi pin, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc giúp người dùng an tâm chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Việc phát triển trạm đổi pin của VinFast góp phần tươi sáng vào bức tranh giao thông đô thị đang thực sự thay màu áo mới nhanh hơn bất cứ kịch bản dự báo nào. Những chiếc xe không phát thải đang trở thành sự lựa chọn hiển nhiên, thiết lập một chuẩn mực di chuyển mới văn minh hơn, tiết kiệm hơn. Kỷ lục của VinFast hay sự xoay trục khẩn trương của hàng loạt hãng xe lâu đời chính là tín hiệu không thể rõ ràng hơn cho thấy kỷ nguyên của xe máy điện tại Việt Nam đã chính thức bắt đầu.