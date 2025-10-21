VinFast khảo sát ý kiến khách hàng - nâng cao chất lượng dịch vụ

(VTC News) -

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm khách hàng để phục vụ tốt hơn, VinFast triển khai chương trình khảo sát toàn thể chủ xe ô của hãng, bắt đầu từ 20-26/10/2025.

Khảo sát gồm ba nội dung chính: Tác phong, thái độ phục vụ của nhân viên; tốc độ, thời gian sửa chữa và chất lượng sửa chữa, tay nghề của các kỹ thuật viên. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chia sẻ các góp ý, đề xuất về sản phẩm, dịch vụ và tất cả các khía cạnh liên quan đến trải nghiệm cá nhân trong quá trình vận hành ô tô VinFast.

Thông qua chương trình, VinFast mong muốn được lắng nghe những ý kiến góp ý của khách hàng về chất lượng dịch vụ hậu mãi, qua đó có cơ sở để xây dựng các kế hoạch phù hợp thực tiễn, từng bước nâng cao hơn nữa sự hài lòng cho khách hàng và duy trì định vị hãng xe có chất lượng hậu mãi tốt nhất thị trường.

Chương trình khảo sát sẽ được triển khai trên quy mô toàn quốc với gần 300.000 khách hàng, kéo dài trong 7 ngày, từ ngày 20-26/10/2025.

VinFast sẽ gửi thư điện tử trực tiếp tới từng khách hàng, đồng thời thông báo trên ứng dụng VinFast để khách hàng có thể dễ dàng truy cập và thực hiện khảo sát. Kết quả sẽ được VinFast phân tích, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Tham gia thực hiện khảo sát và điền đầy đủ thông tin xác thực về chiếc xe đang sở hữu, khách hàng không chỉ đóng góp trực tiếp các ý kiến góp ý cho VinFast, mà còn có cơ hội được nhận 50 điểm VPoint tri ân từ VinFast thông qua tài khoản VinClub để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của các công ty trong hệ sinh thái Vingroup.

Việc VinFast chủ động triển khai Chương trình khảo sát ý kiến khách hàng thể hiện tinh thần cầu thị và triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm” xuyên suốt từ khi hãng thành lập, cùng như minh chứng rõ nét cho một trong ba giá trị cốt lõi của thương hiệu VinFast là “Hậu mãi cực tốt”.

Hiện tại, VinFast đang là thương hiệu ô tô số 1 thị trường Việt Nam, vừa ghi dấu ấn với cột mốc lịch sử hơn 100.000 xe bán ra chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trưởng mạnh, VinFast đã phát triển mạng lưới hơn 320 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đồng thời không ngừng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.